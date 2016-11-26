Рашид Рахимов: На победу мы сегодня не наиграли

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после поражения в Грозном от «Спартака» (0:1) в 15-м туре чемпионата России отметил, что его команда не наиграла сегодня на победу.

– Если мы не будем смотреть на табло, команда сделала все возможное. Был один эпизод, в котором мы пропустили гол. Но после этого не дали ничего создать у своих ворот. Проигрывать неприятно, но на победу мы сегодня не наиграли, — сказал Рашид Рахимов.

После этой победы «Спартак» упрочил лидерство в турнирной таблице, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.