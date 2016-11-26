Рашид Рахимов: На победу мы сегодня не наиграли
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после поражения в Грозном от
«Спартака» (0:1) в 15-м туре чемпионата России отметил, что его команда не
наиграла сегодня на победу.
– Если мы не будем смотреть на табло, команда сделала все возможное. Был один эпизод, в котором мы пропустили гол. Но после этого не дали ничего создать у своих ворот. Проигрывать неприятно, но на победу мы сегодня не наиграли, — сказал Рашид Рахимов.
После этой победы «Спартак» упрочил лидерство в турнирной таблице, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.
Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция