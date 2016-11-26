Андрей Тихонов: Не забиваешь ты – забивают тебе, кто выиграл, тот и молодец

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» из Нальчика в матче 24-го тура ФНЛ.

- Очень долго адаптировались, потому последние разы играли и тренировались на искусственном поле. Хотя это нисколько не умоляет достоинств «Спартака», который в первом тайме контролировал игру и выглядел лучше. Во второй половине немного перестроились, пошли атаки, заработали пенальти, но… Как говориться, не забиваешь ты – забивают тебе. Кто выиграл, тот и молодец. Это футбол.

Напомним, в составе победителей единственный мяч забил Апти Ахъядов. «Спартак-Нальчик» набрал 27 очков и занимает 15-е место. У «Енисея» 37 очков и четвертое место.