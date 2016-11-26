Андрей Тихонов: Не забиваешь ты – забивают тебе, кто выиграл, тот и молодец
Главный тренер
«Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал поражение своей команды от «Спартака»
из Нальчика в матче 24-го тура ФНЛ.
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Очень долго адаптировались, потому последние разы играли и тренировались на
искусственном поле. Хотя это нисколько не умоляет достоинств «Спартака»,
который в первом тайме контролировал игру и выглядел лучше. Во второй половине
немного перестроились, пошли атаки, заработали пенальти, но… Как говориться, не
забиваешь ты – забивают тебе. Кто выиграл, тот и молодец. Это футбол.
Напомним, в составе победителей единственный мяч забил Апти Ахъядов. «Спартак-Нальчик» набрал 27 очков и занимает 15-е место. У «Енисея» 37 очков и четвертое место.
Матч
Спартак-Нальчик - Енисей - 1:0 (0:0)
Голы
Ахъядов 81 (1:0).
Состав
Спартак-Нальчик: Антипов, Мурачёв, Дашаев, Кузнецов, Соблиров, Макоев (Шаваев, 86), Крамаренко (Ахриев, 74), Войнов (Семёнов, 69), Дроздов (Мухаммад, 68), Богатырев, Ахъядов
Енисей: Опарин, Чернов, Гультяев, Чичерин, Васильев, Ланин (Цуканов, 84), Алиев (Комков, 87), Семакин, Иванов (Фатуллаев, 68), Козлов (Малоян, 64), Камеш
Незабитые пенальти
Камеш (Енисей), 80
Предупреждения:
нет - Фатуллаев, 87
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
26 ноября 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция