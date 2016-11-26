Хуан Карлос Осорио: Россия – динамичная команда

Хуан Карлос Осорио Источник: Reuters

Комментируя итоги состоявшейся в субботу в Казани жеребьевки Кубка конфедераций-201 7, главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио порадовался тому, что его команде на групповом этапе предстоит померяться силами с представителями трех разных стилей игры.

– У нас ровная группа, – сказал колумбийский специалист. – Россия – динамичная команда, которая сейчас обновляется и имеет преимущество как хозяйка турнира. За Португалией я внимательно слежу, поскольку считаю себя поклонником ее тренера Фернанду Сантуша. Большая честь сразиться с чемпионами Европы, в составе которых выступают Криштиану Роналду, Нани, Пепе, Ренато Саншеш и другие звезды. Новая Зеландия, насколько мне известно, сильна прежде всего атакой. У каждого из коллег, с командами которых нам придется иметь дело, немало идей. Да и вообще это же турнир, в котором участвуют лучшие сборные всех континентов, так что добиться здесь успеха можно только сильнейшим составом и при полной самоотдаче.

Сборные Мексики и России встретятся в заключительном, третьем туре группового этапа 24 июня будущего года в Казани. Мексиканцы – самые опытные из всех участников предстоящего турнира: это их седьмой Кубок конфедераций, и из команд, которые приедут в Россию, только им доводилось выигрывать трофей – на домашнем турнире в 1999 году.