Московское «Динамо» обыграло «Газпром-Югру»

Волейболисты московского «Динамо» в домашнем матче десятого тура чемпионата России обыграли «Газпром-Югру» из Сургута.

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась в четырех партиях в пользу «Динамо» - 3:1 (14:25, 25:21, 25:23, 25:21). Матч продолжался почти два часа.

Таким образом, «Динамо» набрало 23 очка и догнало в турнирной таблице «Локомотив», с которым делит второе-третье места. Лидирует «Зенит», у которого 29 очков. У «Газпрома-Югры» осталось 12 очков. Этот клуб идет девятым.

В следующих матчах чемпионата России «Динамо» 30 ноября в гостях сыграет с «Локомотивом», а «Газпром-Югра» в этот день примет «Факел».