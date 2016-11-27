Московское «Динамо» обыграло «Газпром-Югру»
Волейболисты московского «Динамо» в домашнем матче десятого тура
чемпионата России обыграли «Газпром-Югру» из Сургута.
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась в четырех партиях в
пользу «Динамо» - 3:1 (14:25, 25:21, 25:23, 25:21). Матч продолжался почти два
часа.
Таким образом, «Динамо» набрало 23 очка и догнало в турнирной таблице «Локомотив»,
с которым делит второе-третье места. Лидирует «Зенит», у которого 29 очков. У «Газпрома-Югры»
осталось 12 очков. Этот клуб идет девятым.
В следующих матчах чемпионата России «Динамо» 30 ноября в гостях сыграет
с «Локомотивом», а «Газпром-Югра» в этот день примет «Факел».
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