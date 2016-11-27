Душко Иванович: Матч против «Цмоки» мы сыграли без пяти ведущих игроков
Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над белорусским
«Цмоки» в выездном матче Единой лиги ВТБ сакцентировал внимание на отсутствие в
составе своей команды ряда ведущих игроков.
«Очень важный матч. «Цмоки» — хорошая команда, к тому же они играли
дома, а мы в свою очередь проводили эту встречу без пяти важных игроков. Мы
начали уверенно, здорово действовали три четверти, но в последней плохо себя
проявили. Неудачно сыграли в нападении в ситуации «пять на пять», а с точным
броском Грэя «Цмоки» имели возможность победить. Когда вы ведете десять и более
очков на протяжении 35-38 минут, а затем соперник подбирается вплотную и даже
сравнивает счет, становится нервно. Нашей проблемой стали два или три неудачных
эпизода в атаке в концовке матча, это то, что мы должны исправить. Однако
сегодня мы были лучше», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.
Встреча, прошедшая в субботу в Минске, завершилась со счетом 77:73 в пользу гостей. В составе химчан самым результативным был Алексей Швед, набравший 26 очков. Хозяевам больше всего очков принес Джастин Грэй – 20.
Матч
Цмоки-Минск - Химки - 73:77
Состав
Цмоки-Минск: Грэй (20), Джойс (11), Кудрявцев (10)
Химки: Швед (26), Ильницкий (12), Бунгу-Коло (11)
Место и дата
26 ноября 15:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция