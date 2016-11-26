Борис Игнатьев: Нам достался не самый худший вариант на Кубке конфедераций-2017
Бывший главный тренер сборной России Борис
Игнатьев подвел итоги жеребьевки Кубка конфедераций-2017 года.
«Нам
достался не самый худший вариант. Другая группа более квалифицированная.
Германия и Чили имеют больше всех шансов выиграть Кубок конфедераций. На
турнире наша страна должна понять, что у неё есть команда. Победа в турнире?
Всё будет зависеть не от нас. Надо смотреть, как поведут себя фавориты», -
приводит слова Игнатьева «Чемпионат.com»
Напомним, сегодня, 26
ноября в ходе официальной
жеребьевки определились
группы Кубка конфедераций 2017 года. Так в группу А к сборной России попали
Мексика, Португалия и Новая Зеландия. А в группе В чемпион Африки, Чили,
Австралия, Германия.
Кубок
конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи,
Санкт-Петербурге и Москве.