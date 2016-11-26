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Борис Игнатьев: Нам достался не самый худший вариант на Кубке конфедераций-2017

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги жеребьевки Кубка конфедераций-2017 года.

«Нам достался не самый худший вариант. Другая группа более квалифицированная. Германия и Чили имеют больше всех шансов выиграть Кубок конфедераций. На турнире наша страна должна понять, что у неё есть команда. Победа в турнире? Всё будет зависеть не от нас. Надо смотреть, как поведут себя фавориты», - приводит слова Игнатьева «Чемпионат.com»

Напомним, сегодня, 26 ноября в ходе официальной жеребьевки определились группы Кубка конфедераций 2017 года. Так в группу А к сборной России попали Мексика, Португалия и Новая Зеландия. А в группе В чемпион Африки, Чили, Австралия, Германия.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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