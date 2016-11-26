Денис Глушаков: Давно не выигрывали в Грозном, хотелось прервать серию
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Тереком» отметил, что игра в Грозном была тяжелая, но у красно-белых было большое желание прервать неудачную серию — «Спартак» не выигрывал в столице Чечни с 2011 года.
– Тяжелая была игра. Тут всегда тяжело играть, плюс психологическая нагрузка — знали, что давно не выигрывали здесь, хотелось прервать серию.
– В середине первого тайма и во втором «Терек» сильно прижал. Это было осознанное желание отойти назад или уже сил не оставалось?
– Ну если бы мы забили в первом тайме второй, то играли бы по-другому. 1:0 тоже хороший результат, нужно было не упустить победу, так как раньше в Грозном мы часто первыми забивали, а потом во втором тайме пропускали.
Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция