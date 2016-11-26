Денис Глушаков: Давно не выигрывали в Грозном, хотелось прервать серию

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Тереком» отметил, что игра в Грозном была тяжелая, но у красно-белых было большое желание прервать неудачную серию — «Спартак» не выигрывал в столице Чечни с 2011 года.

– Тяжелая была игра. Тут всегда тяжело играть, плюс психологическая нагрузка — знали, что давно не выигрывали здесь, хотелось прервать серию.

– В середине первого тайма и во втором «Терек» сильно прижал. Это было осознанное желание отойти назад или уже сил не оставалось?

– Ну если бы мы забили в первом тайме второй, то играли бы по-другому. 1:0 тоже хороший результат, нужно было не упустить победу, так как раньше в Грозном мы часто первыми забивали, а потом во втором тайме пропускали.