«Монако» разгромил «Марсель» и вышел на первое место в чемпионате Франции
Матч 14-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Марселем»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Монако».
В составе победителей дубль сделал Валер Жермен, еще по мячу в активе Габриэла Бошилии и Гвидо Марсело Каррильо. «Монако» набрал 32 очка и вышел на первое место в
чемпионате Франции. Столько же очков у «Ниццы», у которой есть матч в запасе. У
«Марселя» 17 очков и 11-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
14-й тур
Матч
Голы
Бошилиа 23 (1:0). Жермен 29 (2:0). Жермен 39 (3:0). Каррильо 90 (4:0).
Состав
Монако: Субашич, Фабиньо, Эмерсон, Глик, Раджи, Сидибе, Бошилиа (Моутинью, 62), Силва (Дирар, 79), Бакайоко, Жермен, Фалькао (Каррильо, 74)
Марсель: Пеле, Рекик, Роланду, Сакаи, Фанни, Алессандрини (Н'Джи, 39), Диарра (Ангуисса, 76), Товен, Ванкер, Лопес, Гомис (Кабелла, 67)
Предупреждения:
Бошилиа, 23 - Гомис, 13; Алессандрини, 21
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
26 ноября 19:10, Луи II, Онлайн-трансляция