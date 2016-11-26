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«Монако» разгромил «Марсель» и вышел на первое место в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Марселем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Монако».

В составе победителей дубль сделал Валер Жермен, еще по мячу в активе Габриэла Бошилии и Гвидо Марсело Каррильо. «Монако» набрал 32 очка и вышел на первое место в чемпионате Франции. Столько же очков у «Ниццы», у которой есть матч в запасе. У «Марселя» 17 очков и 11-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

14-й тур

Матч

Монако - Марсель - 4:0 (3:0)

Голы

Бошилиа 23 (1:0). Жермен 29 (2:0). Жермен 39 (3:0). Каррильо 90 (4:0).

Состав

Монако: Субашич, Фабиньо, Эмерсон, Глик, Раджи, Сидибе, Бошилиа (Моутинью, 62), Силва (Дирар, 79), Бакайоко, Жермен, Фалькао (Каррильо, 74)

Марсель: Пеле, Рекик, Роланду, Сакаи, Фанни, Алессандрини (Н'Джи, 39), Диарра (Ангуисса, 76), Товен, Ванкер, Лопес, Гомис (Кабелла, 67)

Предупреждения:

Бошилиа, 23 - Гомис, 13; Алессандрини, 21

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

26 ноября 19:10, Луи II, Онлайн-трансляция

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