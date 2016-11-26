Массимо Каррера: Шансы на чемпионство? Мы еще ничего не совершили

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча в Грозном, завершившегося победой красно-белых со счетом 1:0, отметил, что не стоит забегать вперед, говоря о чемпионстве.

– Первый круг закончился, «Спартак» опережает ЦСКА на 11 очков. Пришло ли время сказать, что у «Спартака» действительно есть большие шансы на чемпионство?

– Мы еще ничего не совершили. Мы должны работать и улучшать игру. В мае будет понятно, кто будет чемпионом.

– Мы слышим от ЦСКА постоянно, что у них короткая скамейка. Можно ли сказать, что «Спартак» сейчас тоже действует с максимально короткой скамейкой и что команда постоянно находится на такой грани?

– У нас есть молодежь, которая растет и в течение чемпионата будет нам полезна.

– Кроме забитого мяча по сути ни одного опасного момента не было. Это была ваша установка?

– Это связано с заслугами «Терека», он сыграл в хорошую игру, мы сделали все, что могли, «Терек» не позволил нам ничего создать.