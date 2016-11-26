«Николаев» обыграл «Ильичевец» и вышел в полуфинал Кубка Украины
Матч 1/4 финала Кубка Украины между МФК «Николаев» и
мариупольским «Ильичевцем» завершился победой хозяев в серии пенальти. Основное
время завершилось вничью – 0:0.
В серии пенальти «Николаев» победил со счетом 4:2. Отметим,
что обе команды представляют первую украинскую лигу. Остальные четвертьфиналы
пройдут в среду: «Полтава» - «Шахтер», «Нефтяник» - «Динамо» и «Днепр» - «Ворскла».
Кубок Украины
1/4 финала.
МФК «Николаев» - «Ильичевец» - 0:0. По пенальти – 4:2
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