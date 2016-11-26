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«Николаев» обыграл «Ильичевец» и вышел в полуфинал Кубка Украины

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала Кубка Украины между МФК «Николаев» и мариупольским «Ильичевцем» завершился победой хозяев в серии пенальти. Основное время завершилось вничью – 0:0.

В серии пенальти «Николаев» победил со счетом 4:2. Отметим, что обе команды представляют первую украинскую лигу. Остальные четвертьфиналы пройдут в среду: «Полтава» - «Шахтер», «Нефтяник» - «Динамо» и «Днепр» - «Ворскла».

Кубок Украины

1/4 финала.

МФК «Николаев» - «Ильичевец» - 0:0. По пенальти – 4:2

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