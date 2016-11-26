Массимо Каррера: Ребров взрослый парень, его не нужно настраивать
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру вратаря команды Артёма Реброва.
– Ребров не пропускает на протяжении 10 матчей и сегодня сыграл великолепно. Как вам удалось настроить вратаря, учитывая, что купили на его место конкурента? Могло ли это как-то психологически сказаться на этом?
– Ребров является профессионалом. Если он не пропускает 10 матчей, то это не только его заслуга, но и заслуга всей команды. Он взрослый парень, его не нужно настраивать, он понимает, что происходит. Я с ним не общался на эту тему, я не давал ему никаких объяснений в отличие от того, что пишут в газетах.
Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция