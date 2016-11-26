Фегор Огуде: Партнеры рассказали мне, что Айдов назвал меня «обезьяной»

Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде рассказал об инциденте во время матча 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (0:0). Он отметил, что партнеры рассказали ему о расистском оскорблении со стороны игрока соперников Дмитрия Айдов.

— Мы сходились с ним на поле и он что-то там говорил по-русски. Я не понимал его, так как не знаю языка. Но уже после игры ребята из команды рассказали, что он оскорблял меня на почве расизма. Я им верю.

— Поэтому после игры заявление сделали не вы, а ваш партнер по команде Секу Конде?

— Да.

— Теперь вы знаете, что вам говорили. Ваше отношение к произошедшему?

— Футбол эмоциональная игра, но очень глупо называть соперника обезьяной.

— Будете писать жалобу в дисциплинарные органы?

— Сейчас я хочу отдохнуть, остыть после игры. А решение буду принимать потом, - цитирует Огуде Life.ru.

«Я увидел, что он хочет драться с Огуде. Он сказал плохие слова: «Черный, иди на …» Прости меня, но просто там плохие слова он сказал. И еще «обезьяна». Я сказал, ну как можно говорить «обезьяна»?