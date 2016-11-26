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Фегор Огуде: Партнеры рассказали мне, что Айдов назвал меня «обезьяной»

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде рассказал об инциденте во время матча 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (0:0). Он отметил, что партнеры рассказали ему о расистском оскорблении со стороны игрока соперников Дмитрия Айдов.

— Мы сходились с ним на поле и он что-то там говорил по-русски. Я не понимал его, так как не знаю языка. Но уже после игры ребята из команды рассказали, что он оскорблял меня на почве расизма. Я им верю.

— Поэтому после игры заявление сделали не вы, а ваш партнер по команде Секу Конде?
— Да.

— Теперь вы знаете, что вам говорили. Ваше отношение к произошедшему?
— Футбол эмоциональная игра, но очень глупо называть соперника обезьяной.

— Будете писать жалобу в дисциплинарные органы?
— Сейчас я хочу отдохнуть, остыть после игры. А решение буду принимать потом, - цитирует Огуде Life.ru.

«Я увидел, что он хочет драться с Огуде. Он сказал плохие слова: «Черный, иди на …» Прости меня, но просто там плохие слова он сказал. И еще «обезьяна». Я сказал, ну как можно говорить «обезьяна»?

Сейчас в футболе нельзя быть расистом. Ты человек - я человек. У тебя кровь красная, и у меня - красная. Почему ты сказал «обезьяна»? Это просто футбол, но я должен всегда защищать своих. И Огу, и любого другого футболиста «Амкара», - заявил ранее Конде. Его слова приводит официальный сайт «Амкара».

Матч

Амкар - Арсенал - 1:0 (1:0)

Голы

Прокофьев 7 (1:0).

Состав

Амкар: Селихов, Милькович, Джикия, Занев, Конде, Огуде, Гол, Комолов (Зайцев, 90), Гиголаев, Бодул (Йовичич, 82), Прокофьев (Салугин, 64)

Арсенал: Левашов, Вергара, Ершов (Рыжков, 75), Денисов (Айдов, 71), Горбатюк, Хагуш, Форбс (Власов, 22), Стеклов, Максимов, Горбатенко, Бурмистров

Предупреждения:

нет - Максимов, 60; Бурмистров, 65; Стеклов, 90

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

26 ноября 11:30, Звезда, Текстовая трансляция

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