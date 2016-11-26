Фегор Огуде: Партнеры рассказали мне, что Айдов назвал меня «обезьяной»
Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде рассказал об инциденте во
время матча 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (0:0). Он
отметил, что партнеры рассказали ему о расистском оскорблении со стороны игрока
соперников Дмитрия Айдов.
— Мы сходились с ним на поле и он что-то там говорил по-русски. Я
не понимал его, так как не знаю языка. Но уже после игры ребята из команды рассказали, что он оскорблял меня на
почве расизма. Я им верю.
— Поэтому
после игры заявление сделали не вы, а ваш партнер по команде Секу Конде?
— Да.
— Теперь вы
знаете, что вам говорили. Ваше отношение к произошедшему?
— Футбол эмоциональная игра, но очень глупо называть соперника обезьяной.
— Будете
писать жалобу в дисциплинарные органы?
— Сейчас я хочу отдохнуть, остыть после игры. А решение буду принимать потом, - цитирует Огуде Life.ru.
«Я
увидел, что он хочет драться с Огуде. Он сказал плохие слова: «Черный, иди на
…» Прости меня, но просто там плохие слова он сказал. И еще «обезьяна». Я
сказал, ну как можно говорить «обезьяна»?
Матч
Голы
Прокофьев 7 (1:0).
Состав
Амкар: Селихов, Милькович, Джикия, Занев, Конде, Огуде, Гол, Комолов (Зайцев, 90), Гиголаев, Бодул (Йовичич, 82), Прокофьев (Салугин, 64)
Арсенал: Левашов, Вергара, Ершов (Рыжков, 75), Денисов (Айдов, 71), Горбатюк, Хагуш, Форбс (Власов, 22), Стеклов, Максимов, Горбатенко, Бурмистров
Предупреждения:
нет - Максимов, 60; Бурмистров, 65; Стеклов, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
26 ноября 11:30, Звезда, Текстовая трансляция