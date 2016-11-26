Вадим Тюльпанов: Комиссия Совета Федерации внимательно следит за всеми этапами подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира

Председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов поделился мнением об итогах жеребьевки Кубка Конфедераций-2017.

- Жеребьевка Кубка Конфедераций символизирует собой начало обратного отсчета до старта Чемпионата мира. Это событие стало для всего футбольного мира визитной карточкой России перед предстоящими футбольными первенствами, где наша страна является хозяйкой. Тем не менее, подготовка к Кубку конфедераций и к мировому футбольному первенству активно продолжается. Комиссия Совета Федерации внимательно следит за всеми этапами этой работы. В уходящем году мы посетили российские стадионы, которые примут участие в Кубке Конфедераций, в следующем – намерены проинспектировать остальные арены, которым предстоит принять мундиаль.

Напомним, жеребьевка Кубка Конфедераций состоялась 26 ноября в Казани. По ее итогам сборная России сыграет в группе A с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.

В группе В встретятся победитель Кубка африканский наций, который определится в феврале, Чили, Австралия и Германия.

Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие Россия – Новая Зеландия состоится 17 июня в Петербурге.