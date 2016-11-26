Артем Галаджан: Ничью с «Уралом» восприняли, как поражение

Нападающий «Локомотива» Артем Галаджан поделился впечатлениями от своего дебюта в чемпионате России в матче с «Уралом» (1:1).

- Да, дебютировал, приятно. Но в первую очередь хотелось, конечно, чтобы команда выиграла. Когда забили, подумал: «Вот, победа!». И в самой концовке получили такой удар. Повезло «Уралу».

- То есть ты списываешь это на везение гостей?

- Да нет, тут 50 на 50. Где-то мы не доработали, где-то им действительно повезло. У нас тоже было много моментов. И у меня до сих пор в голове две мысли: почему я не пробил в одном моменте и почему дал сопернику ударить в другом.

- Уровень премьер-лиги успел прочувствовать?

- Когда выходил на поле, думал: «Вот он, мой шанс». Я столько лет ждал этого момента – выйти на главную арену в Черкизове. Поначалу немного не верилось. А потом, как мне самому кажется, я начал делать очень много лишних движений, сконцентрировался на скоростных действиях. Поэтому в самой концовке «подсел».

- Приветствия болельщиков, которые скандировали твое имя – слышал?

- Да! Было очень приятно, но сердце от этого забилось только быстрее.

- Психологически ты был готов к тому, что выйдешь?

- Именно психологически – давно. Что по физическим данным – не знаю. Но свои ошибки уже сейчас понял, проанализировал и готов дальше работать.

- Как общее настроение в команде?

- Ничью с «Уралом» восприняли, как поражение. Настроение в раздевалке не самое лучшее. Для нас сейчас уже любая ничья – как поражение… Но будем исправляться.