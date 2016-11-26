Артем Галаджан: Ничью с «Уралом» восприняли, как поражение
Нападающий
«Локомотива» Артем Галаджан поделился впечатлениями от своего дебюта в
чемпионате России в матче с «Уралом» (1:1).
- Да, дебютировал, приятно. Но в первую очередь хотелось, конечно, чтобы команда выиграла. Когда забили, подумал: «Вот, победа!». И в самой концовке получили такой удар. Повезло «Уралу».
- То есть ты списываешь это на
везение гостей?
- Да нет, тут 50 на 50. Где-то мы не доработали, где-то им
действительно повезло. У нас тоже было много моментов. И у меня до сих пор в
голове две мысли: почему я не пробил в одном моменте и почему дал сопернику
ударить в другом.
- Уровень премьер-лиги успел
прочувствовать?
- Когда выходил на поле, думал: «Вот он, мой шанс». Я столько
лет ждал этого момента – выйти на главную арену в Черкизове. Поначалу немного
не верилось. А потом, как мне самому кажется, я начал делать очень много лишних
движений, сконцентрировался на скоростных действиях. Поэтому в самой концовке
«подсел».
- Приветствия болельщиков,
которые скандировали твое имя – слышал?
- Да! Было очень приятно, но сердце от этого забилось только
быстрее.
- Психологически ты был готов к
тому, что выйдешь?
- Именно психологически – давно. Что по физическим данным – не
знаю. Но свои ошибки уже сейчас понял, проанализировал и готов дальше работать.
- Как общее настроение в команде?
- Ничью с «Уралом» восприняли, как поражение. Настроение в раздевалке не самое лучшее. Для нас сейчас уже любая ничья – как поражение… Но будем исправляться.
Матч
Голы
Пейчинович 85 (1:0). Фидлер 90 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Касаев (Галаджан, 56), Миранчук (Шкулетич, 75), Фернандеш (Михалик, 90), Денисов И., Самедов, Майкон
Урал: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Павленко, Фидлер, Динга, Павлюченко, Чантурия (Серченков, 58), Ставпец (Коробов, 46), Лунгу
Предупреждения:
Чорлука, 43; Денисов В., 50 - Ставпец, 8; Павленко, 42
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 ноября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция