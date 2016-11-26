«Химки» обыграли «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Цмоки-Минск» и
«Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 77:73 в пользу «Химок».
В составе победителей самым результативным стал Алексей Швед. Он
набрал 26 очков. У минчан 20 очков в активе Джастина Грэя.
«Химки» занимают третье место в турнирной таблице. «Цмоки-Минск»
н девятом место.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Цмоки-Минск - Химки - 73:77
Место и дата
26 ноября 15:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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