Рашид Рахимов: Было обидно Грозаву, но эта замена была в интересах команды
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов объяснил обратную замену полузащитника Георге Грозава в матче с московским «Спартаком».
– Это не было связано с травмой, нам нужно было перейти на игру в два нападающих. Была мысль менять игрока обороны — крайнего защитника, но в этой игре крайние защитники подключались в атаку, и, убрав одного флангового игрока, мы убрали бы активность всего фланга. В середине поля не стали играть игроков, в частности Пириса, потому, что был риск пропустить контратаку. А Грозав играет между линией полузащиты и нападением, но такой активности в атаке не оказывает.
– Может, следовало бы сразу выпустить Мбенга?
– «Спартак» играет очень хорошо на контратаках, наша задача была в том, чтобы не давать «Спартаку» сразу разыгрывать мяч. У нас получалось. И даже в первом тайме у нас были моменты, когда мы должны были забивать. Мбгенг вышел достаточно активно, и обороне отработал пару эпизодов. По игре все было сделано правильно. Я понимаю, что это было обидно Грозаву, но эта замена была в интересах команды.
Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция