Рашид Рахимов: Было обидно Грозаву, но эта замена была в интересах команды

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов объяснил обратную замену полузащитника Георге Грозава в матче с московским «Спартаком».

– Это не было связано с травмой, нам нужно было перейти на игру в два нападающих. Была мысль менять игрока обороны — крайнего защитника, но в этой игре крайние защитники подключались в атаку, и, убрав одного флангового игрока, мы убрали бы активность всего фланга. В середине поля не стали играть игроков, в частности Пириса, потому, что был риск пропустить контратаку. А Грозав играет между линией полузащиты и нападением, но такой активности в атаке не оказывает.

– Может, следовало бы сразу выпустить Мбенга?

– «Спартак» играет очень хорошо на контратаках, наша задача была в том, чтобы не давать «Спартаку» сразу разыгрывать мяч. У нас получалось. И даже в первом тайме у нас были моменты, когда мы должны были забивать. Мбгенг вышел достаточно активно, и обороне отработал пару эпизодов. По игре все было сделано правильно. Я понимаю, что это было обидно Грозаву, но эта замена была в интересах команды.