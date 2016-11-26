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«Торино» обыграл «Кьево» благодаря дублю Фальке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Кьево» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Торино».

В составе победителей дубль сделал Яго Фальке. У «Кьево» отличился Роберто Инглезе. «Торино» набрал 25 очков и поднялся на четвертое место в чемпионате Италии. У «Кьево» 18 очков и десятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

Матч

Торино - Кьево - 2:1 (2:0)

Голы

Фальке 36 (1:0). Фальке 38 (2:0). Инглезе 85 (2:1).

Состав

Торино: Харт, Баррека, Кастан, Заппакоста, Роззеттини, Бенасси (Аква, 82), Баселли (Оби, 58), Фальке (Бойе, 69), Вальдифьори, Белотти, Льяич

Кьево: Соррентино, Дайнелли, Гамберини, Качиаторе, Гобби, Бирса, Кастро, Радованович, Иско (Меджорини, 46 Инглезе, 70), де Гузман (Джаллоу, 81), Пеллисье

Предупреждения:

Льяич, 13; Кастан, 65 - Дайнелли, 24

Удаления:

нет - Качиаторе, 89

Судья:

Даниэле Киффи (Италия)

Место и дата

26 ноября 20:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция


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