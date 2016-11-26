«Торино» обыграл «Кьево» благодаря дублю Фальке
Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Кьево»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Торино».
В составе победителей дубль сделал Яго Фальке. У «Кьево»
отличился Роберто Инглезе. «Торино» набрал 25 очков и поднялся на четвертое
место в чемпионате Италии. У «Кьево» 18 очков и десятое место.
Чемпионат Италии. Серия А
14-й тур
Матч
Голы
Фальке 36 (1:0). Фальке 38 (2:0). Инглезе 85 (2:1).
Состав
Торино: Харт, Баррека, Кастан, Заппакоста, Роззеттини, Бенасси (Аква, 82), Баселли (Оби, 58), Фальке (Бойе, 69), Вальдифьори, Белотти, Льяич
Кьево: Соррентино, Дайнелли, Гамберини, Качиаторе, Гобби, Бирса, Кастро, Радованович, Иско (Меджорини, 46 Инглезе, 70), де Гузман (Джаллоу, 81), Пеллисье
Предупреждения:
Льяич, 13; Кастан, 65 - Дайнелли, 24
Удаления:
нет - Качиаторе, 89
Судья:
Даниэле Киффи (Италия)
Место и дата
26 ноября 20:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция