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Рашид Рахимов: Не знаю, кем заменить троих игроков атаки

Артур Бекмурзаев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитники «Терека» Магомед Митришев и Олег Иванов могут пропустить матч с «Краснодаром» в 16-м туре чемпионата России из-за травм. Другой хавбек — Одисе Роши — пропустит матч из-за перебора карточек. Наставник грозненцев Рашид Рахимов признался, что пока не знает, кем их заменить.  

– Следующий матч у «Терека» с «Краснодаром». «Терек» девять матчей подряд не может обыграть эту команду. Как будете искать ключ к «Краснодару»?
– Мы ищем ключи к каждой команде. Сейчас меня больше беспокоит другой момент: у нас получили травму Митришев и Иванов, Роши получил желтую карточку. Все три игрока — ребята атакующие. У меня голова болит, как эти позиции заполнить сейчас.

– В связи с травмами в зимнее окно намечаются ли приобретения?
– Намечаются, естественно, покупки. Но обратите внимание, что нам не хватает исполнительского мастерства. Если к этой команде добавить Маурисио, Адилсона, Рыбуся и того же Айссати, то это будет уже совершенно другая команда. Но то, что я слышал сейчас от тренера «Спартака», это очень приятно. Он сказал, что «Терек» — это команда, с которой очень тяжело играть, и это большая удача выиграть у нее.

Напомним, что сегодня «Терек» уступил «Спартаку» со счетом 0:1.

Матч

Терек - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Маурисио 27 (0:1).

Состав

Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)

Предупреждения:

Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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