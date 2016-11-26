Рашид Рахимов: Не знаю, кем заменить троих игроков атаки
Полузащитники «Терека» Магомед Митришев и
Олег Иванов могут пропустить матч с «Краснодаром» в 16-м туре чемпионата России
из-за травм. Другой хавбек — Одисе Роши — пропустит матч из-за перебора
карточек. Наставник грозненцев Рашид Рахимов признался, что пока не знает, кем
их заменить.
– Следующий матч у «Терека» с «Краснодаром». «Терек» девять матчей
подряд не может обыграть эту команду. Как будете искать ключ к «Краснодару»?
– Мы ищем ключи к каждой команде. Сейчас меня больше беспокоит другой момент: у нас получили травму Митришев и Иванов, Роши получил желтую карточку. Все три игрока — ребята атакующие. У меня голова болит, как эти позиции заполнить сейчас.
– В связи с травмами в зимнее окно намечаются ли приобретения?
– Намечаются, естественно, покупки. Но обратите внимание, что нам не хватает исполнительского мастерства. Если к этой команде добавить Маурисио, Адилсона, Рыбуся и того же Айссати, то это будет уже совершенно другая команда. Но то, что я слышал сейчас от тренера «Спартака», это очень приятно. Он сказал, что «Терек» — это команда, с которой очень тяжело играть, и это большая удача выиграть у нее.
Напомним, что сегодня «Терек» уступил «Спартаку» со счетом 0:1.
Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция