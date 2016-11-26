Рашид Рахимов: Не знаю, кем заменить троих игроков атаки

Полузащитники «Терека» Магомед Митришев и Олег Иванов могут пропустить матч с «Краснодаром» в 16-м туре чемпионата России из-за травм. Другой хавбек — Одисе Роши — пропустит матч из-за перебора карточек. Наставник грозненцев Рашид Рахимов признался, что пока не знает, кем их заменить.

– Следующий матч у «Терека» с «Краснодаром». «Терек» девять матчей подряд не может обыграть эту команду. Как будете искать ключ к «Краснодару»?

– Мы ищем ключи к каждой команде. Сейчас меня больше беспокоит другой момент: у нас получили травму Митришев и Иванов, Роши получил желтую карточку. Все три игрока — ребята атакующие. У меня голова болит, как эти позиции заполнить сейчас.

– В связи с травмами в зимнее окно намечаются ли приобретения?

– Намечаются, естественно, покупки. Но обратите внимание, что нам не хватает исполнительского мастерства. Если к этой команде добавить Маурисио, Адилсона, Рыбуся и того же Айссати, то это будет уже совершенно другая команда. Но то, что я слышал сейчас от тренера «Спартака», это очень приятно. Он сказал, что «Терек» — это команда, с которой очень тяжело играть, и это большая удача выиграть у нее.

Напомним, что сегодня «Терек» уступил «Спартаку» со счетом 0:1.