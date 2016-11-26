Мануэл Фернандеш: Нужно побеждать и подниматься на то место, которые «Локомотив» заслуживает
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал матч с «Уралом» (1:1) в 15-м туре чемпионата России.
- Мы показали хороший футбол и создали множество моментов, но
реализация была не на уровне. В концовке нужно было идти вперед и забивать
второй гол. Футболисту «Урала» удался хороший удар. Когда мяч влетает в сетку
после удара с 30-ти метров, да еще и на последней минуте, тут уже ничего не сделать.
Тем не менее, нужно продолжать в том же духе и работать над реализацией.
- Как оценишь свою форму?
- Чувствую себя хорошо, помогаю команде. Но самое главное, есть ли у нас три очка или нет. Да, мы играем лучше, чем три месяца назад, но нужно побеждать и подниматься на то место в таблице, которые «Локомотив» заслуживает.
Матч
Голы
Пейчинович 85 (1:0). Фидлер 90 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Касаев (Галаджан, 56), Миранчук (Шкулетич, 75), Фернандеш (Михалик, 90), Денисов И., Самедов, Майкон
Урал: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Павленко, Фидлер, Динга, Павлюченко, Чантурия (Серченков, 58), Ставпец (Коробов, 46), Лунгу
Предупреждения:
Чорлука, 43; Денисов В., 50 - Ставпец, 8; Павленко, 42
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 ноября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция