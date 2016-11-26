Мануэл Фернандеш: Нужно побеждать и подниматься на то место, которые «Локомотив» заслуживает

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал матч с «Уралом» (1:1) в 15-м туре чемпионата России.

- Мы показали хороший футбол и создали множество моментов, но реализация была не на уровне. В концовке нужно было идти вперед и забивать второй гол. Футболисту «Урала» удался хороший удар. Когда мяч влетает в сетку после удара с 30-ти метров, да еще и на последней минуте, тут уже ничего не сделать. Тем не менее, нужно продолжать в том же духе и работать над реализацией.

- Как оценишь свою форму?

- Чувствую себя хорошо, помогаю команде. Но самое главное, есть ли у нас три очка или нет. Да, мы играем лучше, чем три месяца назад, но нужно побеждать и подниматься на то место в таблице, которые «Локомотив» заслуживает.