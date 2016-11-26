Хосеп Гвардиола: Игроки «Манчестер Сити» проявили характер и выдержку
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился
впечатлениями после матча против «Бернли» в 13-м туре чемпионата Англии.
Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.
«Победа над «Бернли» - хороший
результат. Мы выиграли все выездные матчи АПЛ, кроме поединка на «Уайт Харт
Лейн». Все они были трудными.
«Бернли» - опасный соперник, как и многие команды премьер-лиги.
Нам есть над чем поработать, чтобы улучшить свою игру и стать сильнее. Я сам
только знакомлюсь с особенностями английского футбола. Мне также нужно время,
чтобы понять, как работают рефери. Но, в целом, мы довольны результатами этой
недели, особенно выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сегодня игроки проявили характер и выдержку в гостях у команды, которая отлично играет на своем стадионе. Только у «Челси» лучшая статистика домашних матчей. Мы очень довольны, теперь отдохнём и начнем подготовку к визиту «Челси» на «Этихад», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».
У победителей дважды отличился Серхио Агуэро (37-я и 60-я минуты), у хозяев поля гол в активе Дина Марни (14-я).
Команда Хосепа Гвардиолы с 30 очками вышла на первое место в АПЛ. Обойти ее сегодня могут «Челси» и «Ливерпуль», играющие соответственно с «Тоттенхэмом» и «Сандерлендом». У «Бернли» - 14 очков и 12-я строчка.
Матч
Бёрнли - Манчестер Сити - 1:2 (1:1)
Голы
Марни 14 (1:0). Агуэро 37 (1:1). Агуэро 60 (1:2).
Состав
Бёрнли: Робинсон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Хендрик, Дефур (Барнс, 80), Бойд, Марни (Эрфилд, 40), Гудмундссон (Тарковски, 43), Воукс
Манчестер Сити: Браво, Санья, Коларов, Клиши, Отаменди, Фернандиньо, Стерлинг (Сане, 57), Нолито (де Брюйне, 78), Туре, Фернандо, Агуэро (Навас, 89)
Предупреждения:
Марни, 34; Лоутон, 66 - Отаменди, 45; Агуэро, 70; Нолито, 74
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
26 ноября 15:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция