Хосеп Гвардиола: Игроки «Манчестер Сити» проявили характер и выдержку

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Бернли» в 13-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«Победа над «Бернли» - хороший результат. Мы выиграли все выездные матчи АПЛ, кроме поединка на «Уайт Харт Лейн». Все они были трудными.

«Бернли» - опасный соперник, как и многие команды премьер-лиги. Нам есть над чем поработать, чтобы улучшить свою игру и стать сильнее. Я сам только знакомлюсь с особенностями английского футбола. Мне также нужно время, чтобы понять, как работают рефери. Но, в целом, мы довольны результатами этой недели, особенно выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сегодня игроки проявили характер и выдержку в гостях у команды, которая отлично играет на своем стадионе. Только у «Челси» лучшая статистика домашних матчей. Мы очень довольны, теперь отдохнём и начнем подготовку к визиту «Челси» на «Этихад», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

У победителей дважды отличился Серхио Агуэро (37-я и 60-я минуты), у хозяев поля гол в активе Дина Марни (14-я).

Команда Хосепа Гвардиолы с 30 очками вышла на первое место в АПЛ. Обойти ее сегодня могут «Челси» и «Ливерпуль», играющие соответственно с «Тоттенхэмом» и «Сандерлендом». У «Бернли» - 14 очков и 12-я строчка.

В следующем туре 3 декабря «Манчестер Сити» примет «Челси», а его сегодняшний соперник сыграет на выезде со «Сток Сити».

