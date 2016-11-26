Денис Глушаков: Ждем Ванька на базе, футболка с меня!
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пообещал теплый прием и футболку болельщику красно-белых — автору фразы «Глушаков — это похороны».
– Человек, который сказал «Глушаков — это похороны», сделал прогноз на ничью 1:1. Что можете сказать ему?
– Ванька ждем к «Рубину», домашней игре, пусть приезжает к нам в гости, может даже на базу. Футболка с меня! Так что Ванёк — это похороны!
– Согласны, что лучшим игроком в составе «Спартака» сегодня был Ребров?
– Не хотел бы кого-то выделять. Вся команда сегодня билась, молодцы, на фоне усталости играли. Не было той свежести, как с «Амкаром», как с ЦСКА.
«В Шебекино я звезда!». Болельщик, сказавший, что «Глушаков – это похороны»
Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция