Денис Глушаков: Ждем Ванька на базе, футболка с меня!

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пообещал теплый прием и футболку болельщику красно-белых — автору фразы «Глушаков — это похороны».

– Человек, который сказал «Глушаков — это похороны», сделал прогноз на ничью 1:1. Что можете сказать ему?

– Ванька ждем к «Рубину», домашней игре, пусть приезжает к нам в гости, может даже на базу. Футболка с меня! Так что Ванёк — это похороны!

– Согласны, что лучшим игроком в составе «Спартака» сегодня был Ребров?

– Не хотел бы кого-то выделять. Вся команда сегодня билась, молодцы, на фоне усталости играли. Не было той свежести, как с «Амкаром», как с ЦСКА.