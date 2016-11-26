Российские гандболистки крупно проиграли Дании в «Золотой лиге»
Женская сборная России уступила команде Дании на турнире «Золотая лига», который проходит в Норвегии. Наши девушки проиграли скандинавкам 8 мячей – 22:30 (12:16).
После двух туров команда Евгения Трефилова делит вторую строчку таблицы вместе с сегодняшними соперницами. Напомним, в первом туре сборная России победила француженок — 30:23 (15:11).
В заключительном туре россиянки встретятся с хозяйками турнира – норвежками, которые пока лидируют. Эта игра пройдет 27 ноября.
Дания – Россия – 30:22 (12:16)
Голы у сборной России: Дмитриева (5), Судакова (5), Макеева (3), Сабирова (3), Жилинскайте (3), Сень (1), Горшкова (1) Скоробогатченко (1).
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