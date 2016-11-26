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Денис Глушаков: Кто фаворит на Кубке конфедераций? В футболе всякое бывает

Артур Бекмурзаев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не смог назвать фаворита в группе А на Кубке конфедераций, в которую кроме сборной России попали Португалия, Мексика и Новая Зеландия.

– Параллельно с матчем в Грозном шла жеребьевка Кубка конфедераций. Новая Зеландия, Мексика и Португалия — как оцените соперников?
– Время покажет, как мы будем играть. Это интересно. Кто фаворит в нашей группе? Не знаю, в футболе всякое бывает. Вы же видели: «Ростов» переиграл «Баварию». Кто-то недонастроился, а кто-то наоборот. Когда есть настрой и желание, есть и победы.

– У «Спартака» много побед на 1:0, это все-таки проявление характера. Почему год-два назад такие матчи в основном отдавал «Спартак»? Что изменилось сейчас?
–  Появился коллектив, тренер поменялся, поменялся тренировочный процесс. Таким жестким он был, наверное, только при Карпине.

– Сюда в Грозный приехало много болельщиков, несмотря на бойкот. Как вы относитесь к бойкоту?
– Молодцы те, кто приехали. Ребята поддержали нас. Их было слышно, несмотря на то, что их было мало.

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