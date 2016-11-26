Алькантара и Хуммельс принесли победу «Баварии» в матче с «Байером»
В матче 12-го тура чемпионата Германии «Бавария» дома обыграла «Байер» со счетом 2:1.
В составе победителей отличались Тьяго Алькантара и Матс Хуммельс, у гостей единственный гол забил Хакан Чалханоглу.
После этого матча подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков, а «Байер» с 16-ю очками расположился на девятой строчке.
В следующем туре команда из Леверкузена 3 декабря примет «Фрайбург», а «Бавария» днем ранее на выезде сыграет с «Майнцем».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
Чемпионат Германии
12-й тур
Матч
Голы
Алькантара 30 (1:0). Чалханоглу 35 (1:1). Хуммельс 56 (2:1).
Состав
Бавария: Нойер, Хуммельс, Алаба, Лам (Видаль, 81), Мартинес, Киммих, Алонсо, Алькантара, Левандовски, Коста (Рибери, 73), Мюллер (Роббен, 64)
Байер: Лено, Хенрихс, Венделль, Драгович, Та, Чалханоглу, Брандт (Волланд, 59), Кампль, Хавертц, Арангис, Мехмеди (Эрнандес, 59)
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
26 ноября 20:30, Альянц Арена, Текстовая трансляция