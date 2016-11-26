Алькантара и Хуммельс принесли победу «Баварии» в матче с «Байером»

В матче 12-го тура чемпионата Германии «Бавария» дома обыграла «Байер» со счетом 2:1.

В составе победителей отличались Тьяго Алькантара и Матс Хуммельс, у гостей единственный гол забил Хакан Чалханоглу.

После этого матча подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков, а «Байер» с 16-ю очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре команда из Леверкузена 3 декабря примет «Фрайбург», а «Бавария» днем ранее на выезде сыграет с «Майнцем».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

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12-й тур