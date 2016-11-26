«Челси» одержал волевую победу в матче с «Тоттенхэмом» и вернулся на первое место в АПЛ
Матч 13-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Тоттенхэмом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Челси».
«Шпоры» открыли счет в матче – дальним ударом поразил
ворота Кристиан Эриксен. Под занавес первого тайма дальним ударом в верхний
угол счет открыл Педро. А в начале второй половины ударом с острого угла из
пределов штрафной отличился Виктор Мозес.
«Челси» набрал 31 очко и вернулся на первое место в
чемпионате Англии. У «Тоттенхэма» 24 очка и пятое место. Отметим, что для гостей это первое поражение в чемпионате
Англии.
АПЛ
13-й тур
Матч
Голы
Эриксен 11 (0:1). Педро 45 (1:1). Мозес 51 (2:1).
Состав
Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Матич, Мозес (Иванович, 81), Канте, Азар (Виллиан, 77), Коста, Педро (Оскар, 83)
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Уокер, Виммер, Ваньяма, Алли (Нкуду, 73), Дембеле (Янссен, 83), Дайер, Эриксен, Сон Хын Мин (Уинкс, 65), Кейн
Предупреждения:
Луиз, 19; Виллиан, 85 - Дембеле, 26
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
26 ноября 20:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция