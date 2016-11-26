«Челси» одержал волевую победу в матче с «Тоттенхэмом» и вернулся на первое место в АПЛ

Матч 13-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Тоттенхэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Челси».

«Шпоры» открыли счет в матче – дальним ударом поразил ворота Кристиан Эриксен. Под занавес первого тайма дальним ударом в верхний угол счет открыл Педро. А в начале второй половины ударом с острого угла из пределов штрафной отличился Виктор Мозес.

«Челси» набрал 31 очко и вернулся на первое место в чемпионате Англии. У «Тоттенхэма» 24 очка и пятое место. Отметим, что для гостей это первое поражение в чемпионате Англии.

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13-й тур