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«Челси» одержал волевую победу в матче с «Тоттенхэмом» и вернулся на первое место в АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Челси» одержал волевую победу в матче с «Тоттенхэмом» и вернулся на первое место в АПЛ
Источник: Reuters

Матч 13-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Тоттенхэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Челси».

«Шпоры» открыли счет в матче – дальним ударом поразил ворота Кристиан Эриксен. Под занавес первого тайма дальним ударом в верхний угол счет открыл Педро. А в начале второй половины ударом с острого угла из пределов штрафной отличился Виктор Мозес.

«Челси» набрал 31 очко и вернулся на первое место в чемпионате Англии. У «Тоттенхэма» 24 очка и пятое место. Отметим, что  для гостей это первое поражение в чемпионате Англии.

АПЛ
13-й тур

Матч

Челси - Тоттенхэм - 2:1 (1:1)

Голы

Эриксен 11 (0:1). Педро 45 (1:1). Мозес 51 (2:1).

Состав

Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Матич, Мозес (Иванович, 81), Канте, Азар (Виллиан, 77), Коста, Педро (Оскар, 83)

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Уокер, Виммер, Ваньяма, Алли (Нкуду, 73), Дембеле (Янссен, 83), Дайер, Эриксен, Сон Хын Мин (Уинкс, 65), Кейн

Предупреждения:

Луиз, 19; Виллиан, 85 - Дембеле, 26

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

26 ноября 20:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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