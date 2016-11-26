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«Витесс» не смог обыграть «Эксельсиор», Корян дебютировал в основе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Витесс» сыграл вничью с «Эксельсиором» в матче 14-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Российский полузащитник хозяев Аршак Корян впервые появился на поле в основном составе. В середине первого тайма Корян заработал для своей команды пенальти при счете 0:2, а заменен был на 62-й минуте.

После 14 туров «Витесс» занимает седьмое место в чемпионате, набрав 17 очков. «Эксельсиор» идет на 12-й строчке – 14 очков. 

В нынешнем сезоне бывший игрок «Локомотива» поучаствовал в трех матчах высшего дивизиона, а также в двух играх Кубка страны и забил один гол.   

Также в активе 21-летнего россиянина 8 голов и 7 голевых передач в 10 матчах за молодежную команду.

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