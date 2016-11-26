Олег Согрин: «Динамо-ЛО» не хватает сумасшедшего таланта как у «Зенита»

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин поделился мнением о поражении в матче 10-го тура Суперлиги против казанского «Зенита» (0:3).

– Мы плохо выглядели на подаче. В остальных элементах, кроме атаки с краю, боролись на равных. Ошибки на подаче и неуверенная игра крайних нападающих не позволили нам навязать борьбу. С чем это связано? Скорее всего, с уровнем соперника. Нам не хватает какого-то сумасшедшего таланта, как у соперника, но у нас тоже хорошие игроки, и они по праву выступают в Суперлиге, - приводит слова Согрина официальный сайт клуба.

Напомним, «Зенит» победил «Динамо-ЛО» со счетом 3:0 (18:25; 21:25;19:25). В следующем туре команда из Ленинградской области сыграет 30 ноября на выезде против «Нефтяника», казанцы в тот же день примут НОВу.

После десяти игр «Динамо-ЛО» с шестью очками занимает 12-е место в Суперлиге, «Зенит» с 29 очками возглавляет таблицу.