Олег Согрин: «Динамо-ЛО» не хватает сумасшедшего таланта как у «Зенита»
Главный тренер «Динамо-ЛО»
Олег Согрин поделился мнением о поражении в матче 10-го тура Суперлиги против казанского
«Зенита» (0:3).
– Мы плохо выглядели на подаче. В остальных элементах, кроме
атаки с краю, боролись на равных. Ошибки на подаче и неуверенная игра крайних
нападающих не позволили нам навязать борьбу. С чем это связано? Скорее всего, с
уровнем соперника. Нам не хватает какого-то сумасшедшего таланта, как у
соперника, но у нас тоже хорошие игроки, и они по праву выступают в Суперлиге,
- приводит слова Согрина официальный сайт клуба.
Напомним,
«Зенит» победил «Динамо-ЛО» со счетом 3:0 (18:25; 21:25;19:25). В следующем
туре команда из Ленинградской области сыграет 30 ноября на выезде против
«Нефтяника», казанцы в тот же день примут НОВу.