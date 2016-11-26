«Эспаньол» крупно обыграл «Леганес»
Матч 13-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Леганесом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Эспаньола».
В составе победителей дубль сделал Пабло Пьятти, еще один гол
в активе Херарда Морено. «Эспаньол» набрал 18 очков и занимает десятое место. У
«Леганеса» 13 очков и 15-е место.
Чемпионат Испании. Примера
13-й тур
Матч
Эспаньол - Леганес - 3:0 (0:0)
Голы
Морено 47 (1:0). Пьятти 51 (2:0). Пьятти 88 (3:0).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Хурадо, Лопес Д., Фуэго, Санчес, Пьятти, Рейес Х. (Кайседо, 46), Морено, Баптистао (Диоп, 70)
Леганес: Серантес (Бриньоли, 30), Мантовани (Мачис, 77), Инсуа, Диас, Бустинса, Лопес, Ромо, Тимор, Пирес, Рамос, Невес (Герреро, 77)
Предупреждения:
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
26 ноября 20:30, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция