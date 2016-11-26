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«Эспаньол» крупно обыграл «Леганес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Леганесом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Эспаньола».

В составе победителей дубль сделал Пабло Пьятти, еще один гол в активе Херарда Морено. «Эспаньол» набрал 18 очков и занимает десятое место. У «Леганеса» 13 очков и 15-е место.

Чемпионат Испании. Примера

13-й тур 

Матч

Эспаньол - Леганес - 3:0 (0:0)

Голы

Морено 47 (1:0). Пьятти 51 (2:0). Пьятти 88 (3:0).

Состав

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Хурадо, Лопес Д., Фуэго, Санчес, Пьятти, Рейес Х. (Кайседо, 46), Морено, Баптистао (Диоп, 70)

Леганес: Серантес (Бриньоли, 30), Мантовани (Мачис, 77), Инсуа, Диас, Бустинса, Лопес, Ромо, Тимор, Пирес, Рамос, Невес (Герреро, 77)

Предупреждения:

Хурадо, 68 - Диас, 16

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

26 ноября 20:30, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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