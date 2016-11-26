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Юрий Калитвинцев: Стремились закончить футбольный год на мажорной ноте

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своих подопечных над «Волгарем» (1:0) в матче 24-го тура ФНЛ.

 - Обе команды сегодня стремились закончить футбольный год на мажорной ноте. Мы ожидали, что будет много борьбы, и что эта игра будет похожа на кубковую. Поэтому на поле выходили, не держа в голове турнирную таблицу. Понимали, что будет тяжело, и не ожидали, что игра пойдет именно так. Качество игры сегодня обсуждать не хотелось бы – мы добились результата, за что я благодарен ребятам. А все остальное мы будем разбирать после отпуска.

- Не казалось ли, что сегодня Панченко слишком много на себя брал?

- Кирилл – креативный игрок. Своими нестандартными решениями он нередко ставит соперника в неловкое положение. Если он будет действовать шаблонно, то через пару игр наши оппоненты «прочитают» его игру, что существенно уменьшит эффективность. Поэтому мы не мешаем проявлять творчество на поле, в рамках тренерской установки. А брак – это отдельная история.

Матч

Волгарь - Динамо - 0:1 (0:0)

Голы

Бечирай 79 (0:1).

Состав

Волгарь: Бучнев, Зуйков, Плиев, Стешин, Кабутов, Газзаев Р. (Акбашев, 71), Болонин (Скворцов, 72), Дышеков, Сутормин, Жабкин (Букия, 59), Радченко (Веркашанский, 75)

Динамо: Шунин, Рыков, Белоруков, Козлов, Морозов, Кузьмин (Бечирай, 69), Драгун, Катрич, Ташаев (Темников, 46), Луценко (Соснин, 83), Панченко

Незабитые пенальти

Зуйков (Волгарь), 78

Предупреждения:

Зуйков, 17; Кабутов, 45; Болонин, 45; Дышеков, 87 - нет

Судья:

Игорь Панин (Россия)

Место и дата

26 ноября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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