Юрий Калитвинцев: Стремились закончить футбольный год на мажорной ноте
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своих
подопечных над «Волгарем» (1:0) в матче 24-го тура ФНЛ.
- Обе
команды сегодня стремились закончить футбольный год на мажорной ноте. Мы
ожидали, что будет много борьбы, и что эта игра будет похожа на кубковую.
Поэтому на поле выходили, не держа в голове турнирную таблицу. Понимали, что
будет тяжело, и не ожидали, что игра пойдет именно так. Качество игры сегодня
обсуждать не хотелось бы – мы добились результата, за что я благодарен ребятам.
А все остальное мы будем разбирать после отпуска.
- Не казалось ли, что сегодня Панченко слишком много на себя брал?
- Кирилл – креативный игрок. Своими нестандартными решениями он нередко ставит соперника в неловкое положение. Если он будет действовать шаблонно, то через пару игр наши оппоненты «прочитают» его игру, что существенно уменьшит эффективность. Поэтому мы не мешаем проявлять творчество на поле, в рамках тренерской установки. А брак – это отдельная история.
Матч
Голы
Бечирай 79 (0:1).
Состав
Волгарь: Бучнев, Зуйков, Плиев, Стешин, Кабутов, Газзаев Р. (Акбашев, 71), Болонин (Скворцов, 72), Дышеков, Сутормин, Жабкин (Букия, 59), Радченко (Веркашанский, 75)
Динамо: Шунин, Рыков, Белоруков, Козлов, Морозов, Кузьмин (Бечирай, 69), Драгун, Катрич, Ташаев (Темников, 46), Луценко (Соснин, 83), Панченко
Незабитые пенальти
Зуйков (Волгарь), 78
Предупреждения:
Зуйков, 17; Кабутов, 45; Болонин, 45; Дышеков, 87 - нет
Судья:
Игорь Панин (Россия)
Место и дата
26 ноября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция