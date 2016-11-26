Юрий Калитвинцев: Стремились закончить футбольный год на мажорной ноте

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своих подопечных над «Волгарем» (1:0) в матче 24-го тура ФНЛ.

- Обе команды сегодня стремились закончить футбольный год на мажорной ноте. Мы ожидали, что будет много борьбы, и что эта игра будет похожа на кубковую. Поэтому на поле выходили, не держа в голове турнирную таблицу. Понимали, что будет тяжело, и не ожидали, что игра пойдет именно так. Качество игры сегодня обсуждать не хотелось бы – мы добились результата, за что я благодарен ребятам. А все остальное мы будем разбирать после отпуска.

- Не казалось ли, что сегодня Панченко слишком много на себя брал?

- Кирилл – креативный игрок. Своими нестандартными решениями он нередко ставит соперника в неловкое положение. Если он будет действовать шаблонно, то через пару игр наши оппоненты «прочитают» его игру, что существенно уменьшит эффективность. Поэтому мы не мешаем проявлять творчество на поле, в рамках тренерской установки. А брак – это отдельная история.