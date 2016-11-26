Киевское «Динамо» одержало крупную победу в матче с «Волынью»
Матч 16-го тура чемпионата Украины между «Волынью» и киевским
«Динамо» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Динамо».
Хет-трик сделал Жуниор Мораеш. Еще один мяч в активе Андрея
Ярмоленко, который прервал свою безголевую серию, длившуюся 1199 минут. У «Волыни» отличился бывший нападающий «Амкара»
Анатолий Диденко.
«Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в
чемпионате Украины. У «Волыни» девять очков и десятое место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
16-й тур
Матч
Голы
Диденко 6 (1:0). Мораеш 21 (1:1). Ярмоленко 45 (1:2). Мораеш 71 (1:3). Мораеш 90 (1:4).
Состав
Волынь: Марчук, Задерецкий, Шабанов, Никитюк Р., Мелинишин, Логинов, Чепелюк, Романюк, Петров, Диденко, Дудик
Динамо К: Рудько, Хачериди, Антуньеш, Вида, Сидорчук, Морозюк, Ориховский, Рыбалка, Громов, Мораеш, Ярмоленко
Предупреждения:
Чепелюк, 12; Дудик, 46; Шабанов, 89; Никитюк А., 90 - нет
Судья:
Юрий Грисьо (Украина)
Место и дата
26 ноября 20:30, Авангард, Онлайн-трансляция