Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА0 : 0Рубин
Футбол  Терек0 : 1Спартак
Футбол  Волгарь0 : 1Динамо
Футбол  Локомотив1 : 1Урал
Футбол  Бавария2 : 1Байер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Киевское «Динамо» одержало крупную победу в матче с «Волынью»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 16-го тура чемпионата Украины между «Волынью» и киевским «Динамо» завершился победой  гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Динамо».

Хет-трик сделал Жуниор Мораеш. Еще один мяч в активе Андрея Ярмоленко, который прервал свою безголевую серию, длившуюся 1199 минут. У «Волыни» отличился бывший нападающий «Амкара» Анатолий Диденко.

«Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в чемпионате Украины. У «Волыни» девять очков и десятое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

16-й тур

Матч

Волынь - Динамо К - 1:4 (1:2)

Голы

Диденко 6 (1:0). Мораеш 21 (1:1). Ярмоленко 45 (1:2). Мораеш 71 (1:3). Мораеш 90 (1:4).

Состав

Волынь: Марчук, Задерецкий, Шабанов, Никитюк Р., Мелинишин, Логинов, Чепелюк, Романюк, Петров, Диденко, Дудик

Динамо К: Рудько, Хачериди, Антуньеш, Вида, Сидорчук, Морозюк, Ориховский, Рыбалка, Громов, Мораеш, Ярмоленко

Предупреждения:

Чепелюк, 12; Дудик, 46; Шабанов, 89; Никитюк А., 90 - нет

Судья:

Юрий Грисьо (Украина)

Место и дата

26 ноября 20:30, Авангард, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Наполи» не смог обыграть киевское «Динамо»«Наполи» не смог обыграть киевское «Динамо»Футболисты итальянского «Наполи» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с киевским «Динамо».«Наполи» – «Динамо» (Киев) - 0:0. Как это былоСегодня в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» на своем поле примет киевское «Динамо».Два болельщика киевского «Динамо» получили ножевые ранения в НеаполеСегодня «Наполи» принимает киевское «Динамо» в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов. Перед матчем в Неаполе пострадали болельщики гостей.Сергей Ребров: Если мы почувствуем уверенность в матче с «Наполи», это будет совсем другая командаГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с «Наполи». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов.Маурицио Сарри: «Динамо» - это не только Ярмоленко. Их нельзя недооцениватьГлавный тренер киевского «Динамо» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча против киевского «Динамо». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов.Форвард «Зенита» Лесовой: Российская премьер-лига сильнее украинскойНападающий «Зенита»-м Даниил Лесовой поделился мнение о поражении в матче 14-го тура первенства молодежных составов против «Крыльев Советов»-м со счетом 0:1.«Динамо» и «Шахтер» одержали победы в чемпионате УкраиныСостоялись матчи 15-го тура чемпионата Украины. Очередные победы одержали донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».Кучук был замечен на базе киевского «Динамо»Известный белорусский тренер Леонид Кучук посетил базу киевского «Динамо». Об этом сообщают украинские СМИ.Вида извинился за вождение в нетрезвом состоянииЗащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида извинился за свое поведение. Ранее он был оштрафован за вождение в нетрезвом состоянии в Киеве, а также был лишен водительских прав.Агент Милевского: Киевское «Динамо» действительно задолжало Артему более миллиона долларовАгент форварда «Тосно» Артема Милевского Александр Панков подтвердил информацию о том, что его клиент требует у киевского «Динамо» погасить задолженность по зарплате. Он отметил, что футболист уже обратился в соответствующие инстанции.Милевский хочет отсудить у киевского «Динамо» 1,4 млн долларовЭкс-форвард киевского «Динамо» Артем Милевский, выступающий за «Тосно», намерен добиться выплаты 1,4 миллиона долларов долга по зарплате от своего бывшего клуба, сообщает Tribuna.com со ссылкой на источники в ФФУ.Воспитанник киевского «Динамо» Лесовой внесен в заявку «Зенита»Бывший нападающий «Динамо» Киев Даниил Лесовой внесен в заявку «Зенита» на сезон 2016/17.Воспитанник киевского «Динамо» Лисовой принял российское гражданствоФорвард молодежной команды киевского «Динамо» Даниил Лисовой принял российское гражданство.Игорь и Григорий Суркисы получили повестки на допрос в антикоррупционное бюро УкраиныПрезидент киевского «Динамо» Игорь Суркис и вице-президент УЕФА Григорий Суркис вызваны на допрос. Они получили повестки от Национального антикоррупционного бюро Украины.Георгий Деметрадзе: Лобановского боялись, но все его уважали. Таких сейчас нетБывший форвард киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе рассказал о своем отношении к знаменитому тренеру киевлян Валерию Лобановскому, с которым он работал, выступая в за украинский клуб.Георгий Деметрадзе: Защитник «Рубина» Кверквелия подошел бы киевскому «Динамо»Бывший форвард киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе рассказал, кто из грузинских игроков подошел бы киевскому «Динамо». Он назвал защитника «Рубина» Соломона Кверквелию.Шовковский намерен завершить карьеру в конце 2016 годаГолкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский планирует завершить карьеру в декабре нынешнего года. Именно тогда истекает его контракт.Защитник киевского «Динамо» Вида лишен водительских прав за нетрезвое вождениеЗащитник «Динамо» (Киев) и сборной Хорватии Домагой Вида был уличен в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. К нему были применены санкции.Киевское «Динамо» обыграло «Днепр»Матч 14-го тура чемпионата Украины между «Днепром» и киевским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».День в истории. Олегу Блохину – 64 года!5 ноября свой 64-й день рождения отмечает знаменитый нападающий сборной СССР и киевского «Динамо» Олег Блохин.

Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Волынь
Волынькалендарьстатистика

Cпецпредложение