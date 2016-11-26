Киевское «Динамо» одержало крупную победу в матче с «Волынью»

Матч 16-го тура чемпионата Украины между «Волынью» и киевским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Динамо».

Хет-трик сделал Жуниор Мораеш. Еще один мяч в активе Андрея Ярмоленко, который прервал свою безголевую серию, длившуюся 1199 минут. У «Волыни» отличился бывший нападающий «Амкара» Анатолий Диденко.

«Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в чемпионате Украины. У «Волыни» девять очков и десятое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

16-й тур