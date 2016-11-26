«Университет-Нева» проиграла «Маккаби» и вылетел из Кубка ЕГФ
Петербургский
гандбольный клуб «Университет-Нева» в матче третьего квалификационного раунда
Кубка ЕГФ уступил «Маккаби» со счетом 23:28.
Поражение с разницей
в три мяча по сумме двух матчей не позволило команде Дмитрия Торгованова
пробиться в следующий раунд турнира.
Напомним, в первом матче в Петербурге «Университет-Нева» одержал победу со счетом 25:23. Команды, победившие в третьем квалификационном раунде, проходят в групповой этап, где разыгрываются места в плей-офф турнира.
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