«Университет-Нева» проиграла «Маккаби» и вылетел из Кубка ЕГФ

Петербургский гандбольный клуб «Университет-Нева» в матче третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ уступил «Маккаби» со счетом 23:28.

Поражение с разницей в три мяча по сумме двух матчей не позволило команде Дмитрия Торгованова пробиться в следующий раунд турнира.

Напомним, в первом матче в Петербурге «Университет-Нева» одержал победу со счетом 25:23. Команды, победившие в третьем квалификационном раунде, проходят в групповой этап, где разыгрываются места в плей-офф турнира.