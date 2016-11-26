Фелипе Масса получил от «Уильямс» в подарок болид «Формулы-1»

Бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса получил от своей команды в подарок болид «Формулы-1», сообщает Motorsport.com.

По информации источника, сегодня после квалификации прошла вечеринка в честь Массы, который ранее объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Руководитель команды Клэр Уильямс подарила 35-летнему гонщику болид, на котором бразилец выступал на последнем домашнем Гран-При. В преддверии гонки в Бразилии титульный спонсор команды «Мартини» сделали надпись «Масса» на болиде, а на заднем антикрыле – obrigado, что в переводе с португальского «спасибо».

«Я горжусь своей карьерой, всем, через что я прошел, всеми сложными и радостными событиями. Я думаю, настал правильный момент, и я рад, что принял такое решение. Сложно остановиться, потому что ты еще молод и все еще в форме. Но я не расстроен. Здорово закончить свою последнюю квалификацию хорошим выступлением. Надеюсь, завтра у нас будет хорошая гонка», - сказал Масса, не сдержав слез.

Obrigado a todos ❤️ Фото опубликовано Felipe Massa (@massafelipe19) Ноя 10 2016 в 1:45 PST

Напомним, бразилец дебютировал в «Формуле-1» в 2002 году в «Заубере». В 2006 году он перешел в «Феррари», за которую выступал до 2014 года, после чего перешел в «Уильямс». В 2006 году он занял третье место в личном зачете чемпионата мира, а через два года стал вторым.

В 20 гонках нынешнего сезона Масса набрал 51 очко и занимает 11 место в личном зачете.