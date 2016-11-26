Вице-президент «Терека»: Судейство было заказное. Арбитр позволял «Спартаку» делать все
Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов поделился
впечатлениями после матча 15-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1).
Также он раскритиковал судейскую бригаду во главе с Виталием Мешковым.
«Игра получилась очень зрелищной. Во втором тайме «Терек» имел огромное преимущество. «Спартак» забил со стандарта, одна ошибка решила судьбу матча, но не только она. Я говорю о безобразном судействе Мешкова. Арбитр позволял «Спартаку» делать все.
Много раз закрывал глаза на нарушения,
никак не реагировал на то, что игроки красно-белых тянули время. Не понимаю
такого подхода. Думаю, судейство было заказное. Обращаться никуда не будем –
какой смысл? И так приезжала целая бригада во главе с Будогосским. Не знаю, с
чем это связано», - цитирует Алханова «Чемпионат.com».
Единственный мяч на «Ахмат-Арене» забил защитник красно-белых Маурисио. Благодаря победе «Спартак» закончил первый круг лидером турнирной таблицы, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.
В следующем туре подопечные Массимо Карреры отправятся в Самару, где 1 декабря сыграют с «Крыльями Советов», а «Терек» в этот же день примет «Краснодар».
Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция