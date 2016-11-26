Вице-президент «Терека»: Судейство было заказное. Арбитр позволял «Спартаку» делать все

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов поделился впечатлениями после матча 15-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1). Также он раскритиковал судейскую бригаду во главе с Виталием Мешковым.

«Игра получилась очень зрелищной. Во втором тайме «Терек» имел огромное преимущество. «Спартак» забил со стандарта, одна ошибка решила судьбу матча, но не только она. Я говорю о безобразном судействе Мешкова. Арбитр позволял «Спартаку» делать все.

Много раз закрывал глаза на нарушения, никак не реагировал на то, что игроки красно-белых тянули время. Не понимаю такого подхода. Думаю, судейство было заказное. Обращаться никуда не будем – какой смысл? И так приезжала целая бригада во главе с Будогосским. Не знаю, с чем это связано», - цитирует Алханова «Чемпионат.com».

Единственный мяч на «Ахмат-Арене» забил защитник красно-белых Маурисио. Благодаря победе «Спартак» закончил первый круг лидером турнирной таблицы, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.

В следующем туре подопечные Массимо Карреры отправятся в Самару, где 1 декабря сыграют с «Крыльями Советов», а «Терек» в этот же день примет «Краснодар».