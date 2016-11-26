Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Томь
Хоккей  Северсталь- : -СКА
Футбол  Краснодар- : -Зенит
Футбол  Ростов- : -Анжи
Биатлон  Смешанная эстафета
Биатлон  Супермикст
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вице-президент «Терека»: Судейство было заказное. Арбитр позволял «Спартаку» делать все

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов поделился впечатлениями после матча 15-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1). Также он раскритиковал судейскую бригаду во главе с Виталием Мешковым.  

«Игра получилась очень зрелищной. Во втором тайме «Терек» имел огромное преимущество. «Спартак» забил со стандарта, одна ошибка решила судьбу матча, но не только она. Я говорю о безобразном судействе Мешкова. Арбитр позволял «Спартаку» делать все.

Много раз закрывал глаза на нарушения, никак не реагировал на то, что игроки красно-белых тянули время. Не понимаю такого подхода. Думаю, судейство было заказное. Обращаться никуда не будем – какой смысл? И так приезжала целая бригада во главе с Будогосским. Не знаю, с чем это связано», - цитирует Алханова «Чемпионат.com».

Единственный мяч на «Ахмат-Арене» забил защитник красно-белых Маурисио. Благодаря победе «Спартак» закончил первый круг лидером турнирной таблицы, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.

В следующем туре подопечные Массимо Карреры отправятся в Самару, где 1 декабря сыграют с «Крыльями Советов», а «Терек» в этот же день примет «Краснодар».

Матч

Терек - Спартак - 0:1 (0:1)

Голы

Маурисио 27 (0:1).

Состав

Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)

Предупреждения:

Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
РФПЛ. 15-й тур. «Ростов» - «Анжи», «Краснодар» - «Зенит» и другие матчиРезультаты матчей 15-го тура чемпионат России.«Бордо» одержал волевую победу над «Дижоном»Матч 14-го тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Дижоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.Промес вышел на единоличное первое место по показателю «гол+пас»В матче 15-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Терек» – 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил Маурисио.В первом круге «Спартак» Карреры набрал на 14 очков больше, чем «Спартак» Аленичева в первом круге прошлого сезонаВ матче 15-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Терек» – 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил Маурисио.Ребров – лидер сезона по сухим матчамВ матче 15-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Терек» – 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил Маурисио.Олег Иванов: Закономерным итогом матча со «Спартаком» была бы ничьяПолузащитник «Терека» Олег Иванов поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в 15-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.Андрей Будогосский: Не согласен с мнением Алханова по поводу судействаГлава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова вице-президента «Терека» Хайдара Алханова по поводу судейства матча 15-го тура чемпионата России, в котором грозненский клуб уступил «Спартаку» (0:1). Он сказал, что не согласен с такой оценкой.«Спартак» – чемпион! Михаил Борзыкин – о вояже красно-белых в Грозный«Спартак» – чемпион! Михаил Борзыкин – о вояже красно-белых в ГрозныйОбозреватель «Советского спорта» разбирает очередную, шестую кряду, победу команды Массимо Карреры.Денис Глушаков: Кто фаворит на Кубке конфедераций? В футболе всякое бываетПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков не смог назвать фаворита в группе А на Кубке конфедераций, в которую кроме сборной России попали Португалия, Мексика и Новая Зеландия.Денис Глушаков: Ждем Ванька на базе, футболка с меня!Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пообещал теплый прием и футболку болельщику красно-белых — автору фразы «Глушаков — это похороны».Мануэл Фернандеш: Нужно побеждать и подниматься на то место, которые «Локомотив» заслуживаетПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал матч с «Уралом» (1:1) в 15-м туре чемпионата России.Рашид Рахимов: Не знаю, кем заменить троих игроков атакиПолузащитники «Терека» Магомед Митришев и Олег Иванов могут пропустить матч с «Краснодаром» в 16-м туре чемпионата России из-за травм. Другой хавбек — Одисе Роши — пропустит матч из-за перебора карточек. Наставник грозненцев Рашид Рахимов признался, что пока не знает, кем их заменить.Страшный «Спартак». Или страшно интересный? Колонка Юрия ЦыбаневаСтрашный «Спартак». Или страшно интересный? Колонка Юрия ЦыбаневаКак и почему красно-белая команда перевоплотилась в «Амкар».Рашид Рахимов: Было обидно Грозаву, но эта замена была в интересах командыГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов объяснил обратную замену полузащитника Георге Грозава в матче с московским «Спартаком».Артем Галаджан: Ничью с «Уралом» восприняли, как поражениеНападающий «Локомотива» Артем Галаджан поделился впечатлениями от своего дебюта в чемпионате России в матче с «Уралом» (1:1).Маурисио как символ. Чем еще силен «Спартак» КаррерыМаурисио как символ. Чем еще силен «Спартак» КаррерыТо, что победный гол в ворота «Терека» забил именно бразильский защитник Маурисио – далеко не случайность.Фегор Огуде: Партнеры рассказали мне, что Айдов назвал меня «обезьяной»Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде рассказал об инциденте во время матча 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (0:0). Он отметил, что партнеры рассказали ему о расистском оскорблении со стороны игрока соперников Дмитрия Айдов.Массимо Каррера: Ребров взрослый парень, его не нужно настраиватьГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру вратаря команды Артема Реброва.Массимо Каррера: Шансы на чемпионство? Мы еще ничего не совершилиГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча в Грозном,завершившегося победой красно-белых со счетом 1:0, отметил, что не стоит забегать вперед, говоря о том, что станет чемпионом.Денис Глушаков: Давно не выигрывали в Грозном, хотелось прервать сериюПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Тереком» отметил, что игра в Грозном была тяжелая, но у красно-белых было большое желание прервать неудачную серию — «Спартак» не выигрывал в столице Чечни с 2011 года.

Терек
Тереккалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Виталий Мешков
Виталий Мешковвсе новости
Хайдар Алханов
Хайдар Алхановвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение