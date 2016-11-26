Фернандо Алонсо: Сегодня мы полностью использовали возможности автомобиля
Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты квалификации заключительного сезона, в которой испанец стал девятым.
«Мы должны быть довольны
сегодняшней квалификацией. К счастью, наш автомобиль оказался достаточно
конкурентоспособным, чтобы оказаться в третьем сегменте. Я рад, что смог стать
девятым в финальной квалификации сезона. Сегодня мы полностью использовали
возможности автомобиля», - сказал Алонсо.
Напомним, гонка Гран-При
Абу-Даби состоится завтра, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.
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