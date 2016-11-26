Фернандо Алонсо: Сегодня мы полностью использовали возможности автомобиля

Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты квалификации заключительного сезона, в которой испанец стал девятым.

«Мы должны быть довольны сегодняшней квалификацией. К счастью, наш автомобиль оказался достаточно конкурентоспособным, чтобы оказаться в третьем сегменте. Я рад, что смог стать девятым в финальной квалификации сезона. Сегодня мы полностью использовали возможности автомобиля», - сказал Алонсо.

Напомним, гонка Гран-При Абу-Даби состоится завтра, 27 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.