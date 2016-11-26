Олег Иванов: Закономерным итогом матча со «Спартаком» была бы ничья

Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в 15-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«Ситуация с травмой? Все хорошо, восстанавливаюсь. Просто в игре с «Томью» получил повреждение, почти неделю не тренировался. Вчера только вышел на тренировку и сегодня на игру, почувствовал, что не смогу продолжить.



Думаю, закономерным итогом матча со «Спартаком» была бы ничья. Просто москвичи использовали свой момент, а у нас те подходы и моменты, которые были – где-то выручил вратарь, где-то не повезло», – цитирует Иванова «Чемпионат.com» со ссылкой на эфир «Спорт FM».

Единственный мяч на «Ахмат-Арене» забил защитник красно-белых Маурисио. Благодаря победе «Спартак» закончил первый круг лидером турнирной таблицы, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.

В следующем туре подопечные Массимо Карреры отправятся в Самару, где 1 декабря сыграют с «Крыльями Советов», а «Терек» в этот же день примет «Краснодар».