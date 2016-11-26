Олег Иванов: Закономерным итогом матча со «Спартаком» была бы ничья
Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился впечатлениями
после матча против «Спартака» в 15-м туре чемпионата России. Напомним, что его
команда уступила со счетом 0:1.
«Ситуация с травмой? Все хорошо, восстанавливаюсь. Просто в
игре с «Томью» получил повреждение, почти неделю не тренировался. Вчера только
вышел на тренировку и сегодня на игру, почувствовал, что не смогу продолжить.
Думаю, закономерным итогом матча со «Спартаком» была бы ничья. Просто москвичи использовали свой момент, а у нас те подходы и моменты, которые были – где-то выручил вратарь, где-то не повезло», – цитирует Иванова «Чемпионат.com» со ссылкой на эфир «Спорт FM».
Единственный мяч на «Ахмат-Арене» забил защитник красно-белых Маурисио. Благодаря победе «Спартак» закончил первый круг лидером турнирной таблицы, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.
В следующем туре подопечные Массимо Карреры отправятся в Самару, где 1 декабря сыграют с «Крыльями Советов», а «Терек» в этот же день примет «Краснодар».
Матч
Голы
Диденко 6 (1:0). Мораеш 21 (1:1). Ярмоленко 45 (1:2). Мораеш 71 (1:3). Мораеш 90 (1:4).
Состав
Волынь: Марчук, Задерецкий, Шабанов, Никитюк Р., Мелинишин, Логинов, Чепелюк, Романюк, Петров (Деда, 46), Диденко (Дмитренко, 65), Дудик (Котюн, 77)
Динамо К: Рудько, Антуньеш, Хачериди, Вида, Морозюк, Рыбалка, Ориховский (Буяльский, 62), Громов (Беседин, 85), Сидорчук (Корзун, 77), Ярмоленко, Мораеш
Предупреждения:
Чепелюк, 12; Дудик, 46; Шабанов, 89; Никитюк А., 90 - нет
Судья:
Юрий Грисьо (Украина)
Место и дата
26 ноября 20:30, Авангард, Онлайн-трансляция