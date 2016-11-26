Ребров – лидер сезона по сухим матчам
В матче 15-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Терек» – 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил Маурисио.
Отметим, что для «Спартака» и Артема Реброва этот матч стал 10-м без пропущенных мячей в нынешнем сезоне премьер-лиги. По этому показателю «Спартак» лидирует в чемпионате.
Количество сухих
матчей:
«Спартак» – 10
«Уфа», «Амкар» – 9
«Краснодар», ЦСКА – 8
«Зенит», «Ростов», «Анжи» – 7
«Локомотив», «Рубин» – 5
«Терек», «Оренбург», «Арсенал» – 4
«Урал», «Томь» – 3
«Крылья Советов» – 2
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Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция