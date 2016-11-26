В первом круге «Спартак» Карреры набрал на 14 очков больше, чем «Спартак» Аленичева в первом круге прошлого сезона

В матче 15-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Терек» – 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил Маурисио.

Таким образом, красно-белые набрали 37 очков и с этим показателем лидируют в турнирной таблице премьер-лиги. Отметим, что в первом круге прошлого сезона «Спартак» набрал 23 очка, то есть на 14 очков меньше.

Добавим, что 37 очков в первом круге – лучший показатель за последние 6 лет. Никто не набирал больше. В 2009 году больше набрал «Зенит» – 39.

«Спартак» после первого круга (очки):



2012/13 (Унаи Эмери) – 28

2013/14 (Валерий Карпин) – 30

2014/15 (Мурат Якин) – 25

2015/16 (Дмитрий Аленичев) – 23

2016/17 (Массимо Каррера) – 37