В первом круге «Спартак» Карреры набрал на 14 очков больше, чем «Спартак» Аленичева в первом круге прошлого сезона
В матче 15-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Терек» – 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил Маурисио.
Таким образом, красно-белые набрали 37 очков и с этим показателем лидируют в турнирной таблице премьер-лиги. Отметим, что в первом круге прошлого сезона «Спартак» набрал 23 очка, то есть на 14 очков меньше.
Добавим, что 37 очков в первом круге – лучший показатель за последние 6 лет. Никто не набирал больше. В 2009 году больше набрал «Зенит» – 39.
«Спартак» после
первого круга (очки):
2012/13 (Унаи Эмери) – 28
2013/14 (Валерий Карпин) – 30
2014/15 (Мурат Якин) – 25
2015/16 (Дмитрий Аленичев) – 23
2016/17 (Массимо Каррера) – 37
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Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция