Промес вышел на единоличное первое место по показателю «гол+пас»
В матче 15-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Терек» – 1:0. Единственный гол на 27-й минуте забил Маурисио.
Голевую передачу Маурисио с углового сделал Промес. Для голландца она стала уже шестой в сезоне. Кроме того, Квинси забил пять мячей. По системе «гол+пас» он набрал 11 очков и вышел на единоличное первое место по этому показателю, опередив нападающего «Зенита» Артема Дзюбу – 10 (7+3).
Лучшие игроки
премьер-лиги по «гол+пас»:
1. Квинси Промес («Спартак») 11 (5+6)
2. Артем Дзюба («Зенит») – 10 (7+3)
3. Федор Смолов («Краснодар») – 9 (9+0)
4. Виктор Жулиано («Зенит») – 9 (6+3)
5. Зе Луиш («Спартак») – 9 (5+4)
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Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция