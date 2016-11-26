Промес вышел на единоличное первое место по показателю «гол+пас»

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Андрей Будогосский: Не согласен с мнением Алханова по поводу судейства Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова вице-президента «Терека» Хайдара Алханова по поводу судейства матча 15-го тура чемпионата России, в котором грозненский клуб уступил «Спартаку» (0:1). Он сказал, что не согласен с такой оценкой.

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Вице-президент «Терека»: Судейство было заказное. Арбитр позволял «Спартаку» делать все Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов поделился впечатлениями после матча 15-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1). Также он раскритиковал судейскую бригаду во главе с Виталием Мешковым.

Денис Глушаков: Кто фаворит на Кубке конфедераций? В футболе всякое бывает Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не смог назвать фаворита в группе А на Кубке конфедераций, в которую кроме сборной России попали Португалия, Мексика и Новая Зеландия.

Денис Глушаков: Ждем Ванька на базе, футболка с меня! Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пообещал теплый прием и футболку болельщику красно-белых — автору фразы «Глушаков — это похороны».

Рашид Рахимов: Не знаю, кем заменить троих игроков атаки Полузащитники «Терека» Магомед Митришев и Олег Иванов могут пропустить матч с «Краснодаром» в 16-м туре чемпионата России из-за травм. Другой хавбек — Одисе Роши — пропустит матч из-за перебора карточек. Наставник грозненцев Рашид Рахимов признался, что пока не знает, кем их заменить.

Страшный «Спартак». Или страшно интересный? Колонка Юрия Цыбанева Как и почему красно-белая команда перевоплотилась в «Амкар».

Рашид Рахимов: Было обидно Грозаву, но эта замена была в интересах команды Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов объяснил обратную замену полузащитника Георге Грозава в матче с московским «Спартаком».

Маурисио как символ. Чем еще силен «Спартак» Карреры То, что победный гол в ворота «Терека» забил именно бразильский защитник Маурисио – далеко не случайность.

Массимо Каррера: Ребров взрослый парень, его не нужно настраивать Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру вратаря команды Артема Реброва.

Массимо Каррера: Шансы на чемпионство? Мы еще ничего не совершили Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча в Грозном,завершившегося победой красно-белых со счетом 1:0, отметил, что не стоит забегать вперед, говоря о том, что станет чемпионом.

Денис Глушаков: Давно не выигрывали в Грозном, хотелось прервать серию Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Тереком» отметил, что игра в Грозном была тяжелая, но у красно-белых было большое желание прервать неудачную серию — «Спартак» не выигрывал в столице Чечни с 2011 года.

Форца, Массимо, форца, Маурисио! Как «Спартак» переиграл «Терек» «Советский спорт» рассказывает о победе «Спартака» в Грозном.

Рашид Рахимов: На победу мы сегодня не наиграли Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после поражения в Грозном от «Спартака» (0:1) в 15-м туре чемпионата России отметил, что его команда не наиграла сегодня на победу.

Массимо Каррера: Игра от обороны? Это заслуга «Терека» Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после матча в Грозном, завершившегося победой красно-белых со счетом 1:0, сказал, что игра от обороны – это заслуга «Терека».

«Спартак» впервые за пять сезонов набрал очки в Грозном «Спартак», обыграв «Терек» (1:0) в 15-м туре чемпионата России, прервал серию неудач в столице Чеченской Республики.