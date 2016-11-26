«Метц» дома сыграл вничью с «Лорьяном» в 14-м туре Лиги 1

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Метц» дома сыграл вничью с «Лорьяном» (3:3).

В составе хозяев поля дубль оформил Тибо Вион и один раз отличился Симон Фалет, у гостей два забиты мяча на счету Бенжамена Муканджо и один гол забил Маджид Уорис.

После этого матча подопечные Филиппа Еншбергера с 18-ю очками поднялись на 11-е место, а «Лорьян» расположился на последнем 20-м месте в таблице, имея в активе восемь очков.

В следующем туре «Метц» 30 ноября сыграют на выезде с «Нанси», а «мерлузовые» днем ранее примут «Ренн».

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14-й тур