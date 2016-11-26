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«Метц» дома сыграл вничью с «Лорьяном» в 14-м туре Лиги 1

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Метц» дома сыграл вничью с «Лорьяном» (3:3).

В составе хозяев поля дубль оформил Тибо Вион и один раз отличился Симон Фалет, у гостей два забиты мяча на счету Бенжамена Муканджо и один гол забил Маджид Уорис.

После этого матча подопечные Филиппа Еншбергера с 18-ю очками поднялись на 11-е место, а «Лорьян» расположился на последнем 20-м месте в таблице, имея в активе восемь очков.

В следующем туре «Метц» 30 ноября сыграют на выезде с «Нанси», а «мерлузовые» днем ранее примут «Ренн».

Чемпионат Франции
14-й тур

Матч

Метц - Лорьян - 3:3 (1:1)

Голы

Фалетт 11 (1:0). Уорис 17 (1:1). Муканджо 54 (1:2). Муканджо 61 (1:3 - пен.). Вион 75 (2:3). Вион 78 (3:3).

Состав

Метц: Дидийон, Ассу-Экотто, Фалетт, Бишевац, Баллью, Дукур (Коад, 55), Жуффре, Манджек, Лейен (Сарр, 57), Диалло, Нгуэтт (Вион, 75)

Лорьян: Делекруа, Лаутоа, Туре, Ле Гофф, Белюгу, Морейра, Марво (Кабо, 72), Кафу (Гюэндузи, 79), Мвуемба, Уорис, Муканджо

Предупреждения:

Фалетт, 30; Баллью, 87 - Мвуемба, 65; Белюгу, 70

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

26 ноября 22:00, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция

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