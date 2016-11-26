«Метц» дома сыграл вничью с «Лорьяном» в 14-м туре Лиги 1
В матче 14-го тура чемпионата Франции «Метц» дома
сыграл вничью с «Лорьяном» (3:3).
В составе хозяев поля дубль оформил Тибо Вион и один
раз отличился Симон Фалет, у гостей два забиты мяча на счету Бенжамена Муканджо
и один гол забил Маджид Уорис.
После этого матча подопечные Филиппа Еншбергера с 18-ю
очками поднялись на 11-е место, а «Лорьян» расположился на последнем 20-м месте
в таблице, имея в активе восемь очков.
В следующем туре «Метц» 30 ноября сыграют на выезде с «Нанси», а «мерлузовые» днем ранее примут «Ренн».
Чемпионат Франции
14-й тур
Матч
Голы
Фалетт 11 (1:0). Уорис 17 (1:1). Муканджо 54 (1:2). Муканджо 61 (1:3 - пен.). Вион 75 (2:3). Вион 78 (3:3).
Состав
Метц: Дидийон, Ассу-Экотто, Фалетт, Бишевац, Баллью, Дукур (Коад, 55), Жуффре, Манджек, Лейен (Сарр, 57), Диалло, Нгуэтт (Вион, 75)
Лорьян: Делекруа, Лаутоа, Туре, Ле Гофф, Белюгу, Морейра, Марво (Кабо, 72), Кафу (Гюэндузи, 79), Мвуемба, Уорис, Муканджо
Предупреждения:
Фалетт, 30; Баллью, 87 - Мвуемба, 65; Белюгу, 70
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
26 ноября 22:00, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция