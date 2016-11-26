«Бордо» одержал волевую победу над «Дижоном»
Матч 14-го тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Дижоном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.
В составе «Бордо» отличились Диего Ролан и Франсуа Камано, который сделал дубль. У «Дижона» забивали Мехди Абдеид и Жулио Тавареш. «Бордо» набрал 23 очка и занимает шестое место. У «Дижона» 14 очков и 14-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
14-й тур
Матч
Голы
Абед 44 (0:1). Ролан 48 (1:1). Жулио Тавареш 62 (1:2). Камано 87 (2:2). Камано 90 (3:2).
Состав
Бордо: Приор, Пундж, Паллуа, Гайич, Левчук, Вада (Камано, 46), Тулалан, Оунас (Лаборде, 67), Оливейра (Менез, 67), Плашил, Ролан
Дижон: Рейне, Шафик (Руэфли, 81), Ланг, Варро (Лотье, 85), Абдельхамид, Бука-Муту, Лис-Мелу, Абед, Мари (Гастьен, 63), Жулио Тавареш, Дьони
Предупреждения:
нет - Лис-Мелу, 64; Бука-Муту, 69
Судья:
Бартоломью Варела (Франция)
Место и дата
26 ноября 22:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция