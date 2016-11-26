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«Бордо» одержал волевую победу над «Дижоном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Дижоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.

В составе «Бордо» отличились Диего Ролан и Франсуа Камано, который сделал дубль. У «Дижона» забивали Мехди Абдеид и Жулио Тавареш. «Бордо» набрал 23 очка и занимает шестое место. У «Дижона» 14 очков и 14-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

14-й тур

Матч

Бордо - Дижон - 3:2 (0:1)

Голы

Абед 44 (0:1). Ролан 48 (1:1). Жулио Тавареш 62 (1:2). Камано 87 (2:2). Камано 90 (3:2).

Состав

Бордо: Приор, Пундж, Паллуа, Гайич, Левчук, Вада (Камано, 46), Тулалан, Оунас (Лаборде, 67), Оливейра (Менез, 67), Плашил, Ролан

Дижон: Рейне, Шафик (Руэфли, 81), Ланг, Варро (Лотье, 85), Абдельхамид, Бука-Муту, Лис-Мелу, Абед, Мари (Гастьен, 63), Жулио Тавареш, Дьони

Предупреждения:

нет - Лис-Мелу, 64; Бука-Муту, 69

Судья:

Бартоломью Варела (Франция)

Место и дата

26 ноября 22:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

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