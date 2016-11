Абай «HObbit» Хасенов признан лучшим игроком DreamHack ZOWIE Open Winter 2016

Игрок команды Gambit Абай «HObbit» Хасенов был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире DreamHack ZOWIE Open Winter 2016.

