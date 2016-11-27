«Валенсия» в гостях проиграла «Севилье», Гарай забил в свои ворота

Футболисты «Севильи» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Валенсии».

Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе мяч забил бывший защитник московского «Спартака» Николас Пареха. У гостей бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай поразил свои ворота, а Мунир Эль-Хаддади – чужие.

Таким образом, «Севилья» набрала 27 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. У «Валенсии», которая не может выиграть в пяти последних матчах, осталось 11 очков. Она находится в нижней части таблицы.

В матчах следующего тура «Севилья» 3 декабря в гостях сыграет с «Гранадой», а «Валенсия» 4 декабря примет «Малагу».