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«Валенсия» в гостях проиграла «Севилье», Гарай забил в свои ворота

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Севильи» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Валенсии».

Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе мяч забил бывший защитник московского «Спартака» Николас Пареха. У гостей бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай поразил свои ворота, а Мунир Эль-Хаддади – чужие.

Таким образом, «Севилья» набрала 27 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. У «Валенсии», которая не может выиграть в пяти последних матчах, осталось 11 очков. Она находится в нижней части таблицы.

В матчах следующего тура «Севилья» 3 декабря в гостях сыграет с «Гранадой», а «Валенсия» 4 декабря примет «Малагу».

Матч

Севилья - Валенсия - 2:1 (0:0)

Голы

Гарай 53 (1:0 - автогол). Эль Хаддади 66 (1:1). Пареха 75 (2:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Пареха, Меркадо, Эскудеро (Кийотаке, 46), Рами, Васкес, Н'Зонзи, Витоло, Сарабиа, Краневиттер (Корреа, 72), Вьетто (Бен Йеддер, 61)

Валенсия: Алвес, Канселу, Мангаля, Сикейра (Гайя, 80), Гарай, Абденнур (Эль Хаддади, 62), Перес, Суарес (Мина, 80), Парехо, Нани, Родриго

Предупреждения:

нет - Сикейра, 77

Судья:

Карлос Дель Черро (Испания)

Место и дата

26 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

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