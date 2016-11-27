«Валенсия» в гостях проиграла «Севилье», Гарай забил в свои ворота
Футболисты «Севильи» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании
нанесли поражение «Валенсии».
Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан»,
завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе мяч забил бывший
защитник московского «Спартака» Николас Пареха. У гостей бывший защитник «Зенита»
Эсекьель Гарай поразил свои ворота, а Мунир Эль-Хаддади – чужие.
Таким образом, «Севилья» набрала 27 очков и вышла на второе место в
турнирной таблице. У «Валенсии», которая не может выиграть в пяти последних
матчах, осталось 11 очков. Она находится в нижней части таблицы.
В матчах следующего тура «Севилья» 3 декабря в гостях сыграет с «Гранадой», а «Валенсия» 4 декабря примет «Малагу».
Матч
Севилья - Валенсия - 2:1 (0:0)
Голы
Гарай 53 (1:0 - автогол). Эль Хаддади 66 (1:1). Пареха 75 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Пареха, Меркадо, Эскудеро (Кийотаке, 46), Рами, Васкес, Н'Зонзи, Витоло, Сарабиа, Краневиттер (Корреа, 72), Вьетто (Бен Йеддер, 61)
Валенсия: Алвес, Канселу, Мангаля, Сикейра (Гайя, 80), Гарай, Абденнур (Эль Хаддади, 62), Перес, Суарес (Мина, 80), Парехо, Нани, Родриго
Предупреждения:
нет - Сикейра, 77
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
26 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция