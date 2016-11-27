«Милан» в гостях разгромил «Эмполи» и вышел на второе место в серии А

Футболисты «Эмполи» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии проиграли «Милану».

Встреча, прошедшая в субботу в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе дублем отметился Джанлука Лападула, а еще один мяч провел Сусо. У гостей в чужие ворота забил Риккардо Сапонара, а Андреа Коста поразил собственные ворота.

Таким образом, «Милан» набрал 29 очков и вышел на второе место в турнирной таблице серии А. Лидирует «Ювентус», у которого 33 очка и матч в запасе. 26 очков и матч в запасе по сравнению с «Миланом» имеет «Рома».

В матчах следующего тура «Эмполи» 4 декабря в гостях сыграет с «Сассуоло», а «Милан» в этот день примет «Кротоне».