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«Милан» в гостях разгромил «Эмполи» и вышел на второе место в серии А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Эмполи» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии проиграли «Милану».

Встреча, прошедшая в субботу в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе дублем отметился Джанлука Лападула, а еще один мяч провел Сусо. У гостей в чужие ворота забил Риккардо Сапонара, а Андреа Коста поразил собственные ворота.

Таким образом, «Милан» набрал 29 очков и вышел на второе место в турнирной таблице серии А. Лидирует «Ювентус», у которого 33 очка и матч в запасе. 26 очков и матч в запасе по сравнению с «Миланом» имеет «Рома».

В матчах следующего тура «Эмполи» 4 декабря в гостях сыграет с «Сассуоло», а «Милан» в этот день примет «Кротоне».

Матч

Эмполи - Милан - 1:4 (1:1)

Голы

Лападула 15 (0:1). Сапонара 17 (1:1). Сусо 61 (1:2). Коста 64 (1:3 - автогол). Лападула 77 (1:4).

Состав

Эмполи: Скорупски, Веселы (Замбелли, 68), Паскуаль, Беллуччи, Коста, Кроче, Марилунго (Джилардино, 74), Крунич (Тельо, 68), Диуссе, Сапонара, Маккароне

Милан: Доннарумма, Де Шильо, Романьоли, Абате, Гомес, Пашалич (Ньянг, 78), Фернандес (Куцка, 11), Бонавентура, Локателли, Лападула (Поли, 84), Сусо

Предупреждения:

Крунич, 37; Беллуччи, 89 - Романьоли, 4; Куцка, 31; Бонавентура, 43

Судья:

Джанпаоло Клаварезе (Италия)

Место и дата

26 ноября 22:45, Карло Кастеллани, Онлайн-трансляция

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