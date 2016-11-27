«Милан» в гостях разгромил «Эмполи» и вышел на второе место в серии А
Футболисты «Эмполи» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии
проиграли «Милану».
Встреча, прошедшая в субботу в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани»,
завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе дублем отметился
Джанлука Лападула, а еще один мяч провел Сусо. У гостей в чужие ворота забил Риккардо
Сапонара, а Андреа Коста поразил собственные ворота.
Таким образом, «Милан» набрал 29 очков и вышел на второе место в
турнирной таблице серии А. Лидирует «Ювентус», у которого 33 очка и матч в
запасе. 26 очков и матч в запасе по сравнению с «Миланом» имеет «Рома».
В матчах следующего тура «Эмполи» 4 декабря в гостях сыграет с «Сассуоло», а «Милан» в этот день примет «Кротоне».
Матч
Голы
Лападула 15 (0:1). Сапонара 17 (1:1). Сусо 61 (1:2). Коста 64 (1:3 - автогол). Лападула 77 (1:4).
Состав
Эмполи: Скорупски, Веселы (Замбелли, 68), Паскуаль, Беллуччи, Коста, Кроче, Марилунго (Джилардино, 74), Крунич (Тельо, 68), Диуссе, Сапонара, Маккароне
Милан: Доннарумма, Де Шильо, Романьоли, Абате, Гомес, Пашалич (Ньянг, 78), Фернандес (Куцка, 11), Бонавентура, Локателли, Лападула (Поли, 84), Сусо
Предупреждения:
Крунич, 37; Беллуччи, 89 - Романьоли, 4; Куцка, 31; Бонавентура, 43
Судья:
Джанпаоло Клаварезе (Италия)
Место и дата
26 ноября 22:45, Карло Кастеллани, Онлайн-трансляция