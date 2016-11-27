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Соперник «Ростова» по Лиге чемпионов ПСВ обыграл «Ден Хааг»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты ПСВ нанесли поражение «Ден Хаагу» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Голландии.

Встреча, прошедшая в субботу Эйндховене, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В их составе один мяч в первом тайме забил Гастон Перейро, а дублем после перерыва отметился Люк де Йонг. У гостей отличился Том Бёгелсдейк.

Напомним, что ПСВ является соперником российского «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов. 28 сентября в Ростове-на-Дону эти команды сыграли вничью – 2:2. Ответную встречу соперники проведут в Эйндховене 6 декабря. Если «Ростов» в ней не проиграет, тогда продолжит борьбу в Лиге Европы. 

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