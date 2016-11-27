Карякин и Карлсен сыграли вничью в 11-й партии матча за шахматную корону
Российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен
сыграли вничью в 11-й партии
матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.
В 11-й
партии россиянин играл белыми фигурами. Мирный исход был зафиксирован после 34-го хода. Таким образом, после 11 партий в
противостоянии равенство – 5,5:5,5. За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.
Если после
12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры
сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и
«армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у
противника, но обязаны побеждать.
Призовой
фонд матча – один миллион долларов.
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