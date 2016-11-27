Карякин и Карлсен сыграли вничью в 11-й партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в 11-й партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.

В 11-й партии россиянин играл белыми фигурами. Мирный исход был зафиксирован после 34-го хода. Таким образом, после 11 партий в противостоянии равенство – 5,5:5,5. За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.

Если после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Призовой фонд матча – один миллион долларов.