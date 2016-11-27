Луис «Mitsuhide» Бремерс выиграл турнир DreamHack Winter 2016 по Hearthstone
Нидерландский игрок команды GamersOrigin Луис «Mitsuhide» Бремерс стал победителем турнира DreamHack Winter 2016 в дисциплине Hearthstone.
В финальном поединке Mitsuhide победил Расмуса «Weghuz» Грея со счетом 3:2 и заработал 8 000 долларов, Грею достанется 4 000 долларов.
Российский игрок Павел «Pavel» Бельтюков не смог выйти в стадию плей-офф, проиграв четыре матча из восьми.
DreamHack Winter 2016 проходил с 24 по 26 ноября в городе в городе Йенчепинг, Швеция. Призовой фонд турнира составил 27 500 долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически