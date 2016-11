Сергей Карякин: Ничейный исход – это нормально

Российский гроссмейстер Сергей Карякин после ничьи в 11-й партии матча за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена признался, что доволен ничейным исходом партии.

«Я не очень впечатлен своей игрой в этой партии, но ничья – это нормально», - приводит слова Карякина в «твиттере» журналист норвежского издания Dagbladet Тарьей Свенсен.

Karjakin: «I am not very impressed with how I played, but at least a draw is normal.» #CarlsenKarjakin