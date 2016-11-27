Сергей Карякин: Ничейный исход – это нормально

Российский гроссмейстер Сергей Карякин после ничьи в 11-й партии матча за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена признался, что доволен ничейным исходом партии.

«Я не очень впечатлен своей игрой в этой партии, но ничья – это нормально», - приводит слова Карякина в «твиттере» журналист норвежского издания Dagbladet Тарьей Свенсен.

Karjakin: «I am not very impressed with how I played, but at least a draw is normal.» #CarlsenKarjakin — Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) 26 ноября 2016 г.

В 11-й партии россиянин играл белыми фигурами. Мирный исход был зафиксирован после 34-го хода. Таким образом, после 11 партий в противостоянии равенство – 5,5:5,5. За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.

Если после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Призовой фонд матча – один миллион долларов.