Магнус Карлсен: Я удовлетворен ничьей, учитывая, что играл черными

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен после ничьи в 11-й партии в матче за мировую шахматную корону против претендента россиянина Сергея Карякина признался, что удовлетворен мирным исходом.

«Игра заладилась с самого начала. Я удовлетворен ничьей, особенно учитывая тот факт, что играл черными фигурами. Чувствую себя вполне комфортно», — приводит слова Карлсена NRK.

В 11-й партии россиянин играл белыми фигурами. Мирный исход был зафиксирован после 34-го хода. Таким образом, после 11 партий в противостоянии равенство – 5,5:5,5. За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.

Если после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Призовой фонд матча – один миллион долларов.