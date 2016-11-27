Магнус Карлсен: Я удовлетворен ничьей, учитывая, что играл черными
Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен после ничьи
в 11-й партии в матче за мировую шахматную корону против претендента россиянина Сергея
Карякина признался, что удовлетворен мирным исходом.
«Игра заладилась с самого начала. Я удовлетворен ничьей, особенно
учитывая тот факт, что играл черными фигурами. Чувствую себя вполне комфортно»,
— приводит слова Карлсена NRK.
В 11-й партии россиянин играл белыми фигурами. Мирный исход был
зафиксирован после 34-го хода. Таким образом, после 11 партий в противостоянии
равенство – 5,5:5,5. За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.
Если
после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где
гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при
необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут
при четырех у противника, но обязаны побеждать.
Призовой
фонд матча – один миллион долларов.