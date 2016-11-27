Три голевых паса Малкина, 22 сэйва Бобровского и ничья Карякина с Карлсеном. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать пятницу с главных новостей утра воскресенья.

1). Россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в 11-й партии матча за мировую шахматную корону. В 11-й партии у россиянина были белые фигуры. Мирный исход был зафиксирован после 34-го хода. В противостоянии по-прежнему равенство – 5,5:5,5.

2). «Я не очень впечатлен своей игрой в этой партии, но ничья – это нормально», - сказал Карякин после 11-й партии. В свою очередь Карлсен сказал следующее: «»Игра заладилась с самого начала. Я удовлетворен ничьей, особенно учитывая тот факт, что играл черными фигурами. Чувствую себя вполне комфортно».

3). Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Вашингтон» (4:2). У хозяев, прервавших серию из трех поражений, голевой пас отдал россиянин Никита Сошников. У проигравших результативную передачу отдал Александр Овечкин.

4). Втрое результативность Овечкина и Сошникова превзошел Евгений Малкин, чей «Питтсбург» дома в серии буллитов одолел «Нью-Джерси» (4:3). В активе Малкина три результативные передачи.

5). В матче «Детройт» - «Монреаль» (1:2ОТ) в победной атаке гостей поучаствовал Александр Радулов. В активе россиянина голевая передача. Его соотечественник-одноклубник Алексей Емелин применил против соперников шесть силовых приемом, не схлопотав удалений!

6). 22 отраженных Сергеем Бобровским броска не позволили его «Коламбусу» обыграть на выезде «Флориду». В серии буллитов сильнее оказались «пантеры» - 2:1.

7). Футболисты «Севильи» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании обыграли «Валенсию» (2:1). По голу в этом матче забили экс-представители РФПЛ. Бывший защитник «Спартака», а ныне защитник «Севильи» Николас Пареха поразил чужие ворота, а экс-защитник «Зенита», а ныне игрок обороны «Валенсии» Эсекьель Гарай – свои. «Севилья» набрала 27 очков и вышла на второе место в турнирной таблице.

8). В чемпионате Италии на второе место вышел «Милан», который в гостях уверенно обыграл «Эмполи» (4:1). Дублем в составе победителей отметился Джанлука Лападула. У «Милана» стало 29 очков, а лидирует «Ювентус», у которого 33 очка и матч в запасе.

9). В центральном матче 12-го тура бундеслиги «Бавария» дома обыграла «Байер» (2:1). В составе победителей отличались Тьяго Алькантара и Матс Хуммельс, у гостей единственный гол забил Хакан Чалханоглу. У «Баварии» стало 27 очков – она в трех очках от лидирующего «РБ Лейпцига».

10). В рамках 13-го тура АПЛ состоялось лондонское дерби, в котором «Челси» одолел «Тоттенхэм» (2:1). На гол Кристиана Эриксена подопечные Антонио Конте ответили мячами Педро Родригеса и Виктора Мозеса. У «Челси» стало 31 очко. Он на одно очко опережает «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

11). Футболисты ПСВ, который является соперником «Ростова» по Лиге чемпионов, нанесли поражение «Ден Хаагу» в матче 14-го тура чемпионата Голландии (3:1). У победителей два мяча забил Люк де Йонг. Напомним, что ПСВ и «Ростов» встретятся с Эйндховене 6 декабря. Если «Ростов» в этом матче не проиграет, тогда продолжит борьбу в Лиге Европы.

12). Российский мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» переиграл хорватский «Национал» в матче элитного раунда Кубка УЕФА (5:1). Благодаря этой виктории клуб из Югорска пробился в Финал четырех турнира. Напомним, в прошлом году «Газпром-Югра» впервые в своей истории выиграл Кубок УЕФА.

Именинники: 27-го ноября свой 56-й день рождения отмечает главный тренер астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев. Также в этот день 45 лет исполняется прославленному российскому саночнику, ныне главному тренеру национальной команды Альберту Демченко.

Цитата дня: «Судейство было заказное. Арбитр позволял «Спартаку» делать все» (Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов).

Видео дня: Назарова удалили до конца матча с «Сибирью».

Блог дня: «Зенит» - «Бавария» 4:0. Купленная победа? Проплаченный триумф в Кубке УЕФА?