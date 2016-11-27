«Газпром-Югра» вышел в Финал четырех Кубка УЕФА

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Матч за Суперкубок России пройдет в Щелково Матч за первый Суперкубок России по мини-футболу 2016 года между подмосковным «Динамо» и югорским «Газпромом-ЮГРА» состоится в Щелково. Игра пройдет в УСК «Подмосковье».

Янар Асадов пополнил состав «Дины» Игрок МФК «Газпром-Югра» Янар Асдов стал игроком «Дины». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Артем Ниязов стал игроком «Дины» Игрок МФК «Газпром-Югра» Артем Ниязов перешел в «Дину». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Динамо» обыграло «Газпром-Югру» и стало чемпионом России Подмосковное «Динамо» обыграло сегодня в Щелково «Газпром-Югру» (5:2 О.Т) в пятом, решающем матче финала плей-офф суперлиги и стало чемпионом России.

Кака: В пятом матче с «Динамо» сильнее окажется тот, кто сможет быстрее восстановиться Главный тренер «Газпром-Югры» Кака поделился впечатлениями после четвертого матча финальной серии плей-офф чемпионата России против «Динамо». Напомним, что его команда одержала победу (3:3, по пенальти – 4:3).

Темур Алекберов: Перед серией с «Газпром-Югрой» предполагали, что будет пятый матч Главный тренер «Динамо» Темур Алекберов поделился впечатлениями после четвертого матча финальной серии чемпионата против «Газпром-Югры». Напомним, что его команда проиграла (3:3, по пенальти – 3:4).

«Газпром-Югра» обыграла «Динамо», чемпион России определится в пятом матче Четвертый матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу между «Газпром-Югрой» и «Динамо» завершился победой хозяев в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились вничью – 3:3.

«Газпром-Югра» сократила счет в серии с «Динамо» «Газпром-Югра» сегодня дома обыграла подмосковное «Динамо» (2:0) в третьем матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу.