«Газпром-Югра» вышел в Финал четырех Кубка УЕФА
Российский мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» из Югорска переиграл
хорватский «Национал» в матче элитного раунда Кубка УЕФА.
Встреча группы В, прошедшая в субботу в Загребе, завершилась со счетом
5:1 в пользу российской команды.
Югорская команда одержала третью победу подряд из трех возможных и вышла
в Финал четырех Кубка УЕФА
В сезоне-2015/16 «Газпром-Югра» в финале турнира победил испанский «Интер»
и впервые в своей истории выиграл Кубок УЕФА по мини-футболу.
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